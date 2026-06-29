La UE y China se dan hasta octubre acercar posturas en sus relaciones comerciales

Con el desequilibrio comercial entre China y la Unión Europea en máximos, y ante la presión de los líderes del bloque, las partes se han comprometido este lunes a lograr "avances concretos" antes de una reunión ministerial el próximo mes de octubre, tras un primer contacto este lunes en Bruselas.

El pasado mes de junio, los líderes de la UE debatieron "los desequilibrios macroeconómicos mundiales", un eufemismo para no nombrar directamente a China, que es el socio más problemático. "Algunos de estos desequilibrios se han vuelto insostenibles", aseguró el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de la cumbre.

Los líderes instaron a la Comisión a "mantener un diálogo constructivo" para defender "nuestros intereses económicos y de seguridad", pero también a garantizar que el bloque tiene herramientas para defenderse si ese diálogo no funciona. "Un déficit comercial de mil millones diarios es simple y sostenible. Y no podemos seguir planteando este tema sin resultados concretos", dijo Costa. "Hasta ahora, lamentablemente, China no ha cumplido", añadió.

En este contexto, ha tenido lugar la reunión entre el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo chino, Wang Wentao, para acercar posturas este lunes en Bruselas. Ambos han ordenado a sus equipos que intensifiquen los contactos en los próximos meses para acercar posturas con vistas a un nuevo encuentro en octubre.

"Será una oportunidad para presentar los primeros resultados tangibles", ha dicho Sefcovic, que viajará a China en otoño, en declaraciones a la prensa tras el encuentro. "Para octubre, por supuesto, no todo estará resuelto, no todo estará arreglado, pero creemos que entre ahora y octubre, nuestros equipos tienen tiempo suficiente para ofrecer resultados tangibles", ha añadido el comisario.

"La brecha se está ampliando. Las exportaciones de China a la UE siguen aumentando, mientras que nuestra cuota de mercado en China sigue reduciéndose", ha explicado Sefcovic. "Esta tendencia no es sostenible. El status quo no es una opción", ha añadido el comisario.

Más diferencias que puntos comunes

El objetivo es encontrar formas concretas de abordar la problemática relación con China "porque no podemos simplemente continuar con el crecimiento del déficit comercial desde la perspectiva europea", ha reconocido el propio Sefcovic. Sefcovic y Wentao han firmado una declaración conjunta dejando negro sobre blanco esos objetivos, por primera vez en cinco años.

Pero en la práctica, esa declaración no deja de ser una lista de todas las cosas en las que la UE y China están muy lejos de estar de acuerdo. El texto aborda desde las diferencias en el acceso al mercado hasta los controles a las exportaciones, pasando por la reforma de la Organización Mundial del Comercio o la protección de la propiedad intelectual.

Quizá el avance más concreto para abordar uno de esos problemas es que China y la UE han acordado establecer un mecanismo común para monitorizar el flujo comercial entre ambos. A ojos de Sefcovic, esto permitirá mejorar la transparencia y facilitará el diálogo.

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"Hasta ahora, teníamos nuestro propio mecanismo de monitoreo, pero tenerlo basado en cifras conjuntas es muy importante", ha dicho Sefcovic. El comisario ha asegurado que esto supone un entendimiento por parte de China de que si se entra en un terreno en el que un repunte de las exportaciones es perjudicial para la economía europea, esto deberá abordarse a nivel político.