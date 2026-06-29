Operación abierta
Al menos 5 muertos en un tiroteo junto a un centro de apoyo juvenil en Stade, en el norte de Alemania
Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha confirmado un portavoz de la Policía a través de redes sociales. El tiroteo se ha producido junto a un centro tutelado para menores de esta ciudad alemana y en él han resultado heridas varios personas. En ese lugar se presta atención a adolescentes y se acoge a madres solas con hijos, según informaciones del canal de televisión alemán NTV, que apunta además que en esa misma calle, la Dankerstrasse, hay una comisaría de la policía.
Los agentes han detenido a dos sospechosos, uno de los cuales es el presunto autor del tiroteo, según esas fuentes policiales.
Las fuerzas de seguridad han pedido a la población que se abstenga de acercarse a la zona. Han advertido de que la situación sigue siendo "dinámica", lo que significa que persiste el peligro. Se ha desplegado un poderoso operativo policial que ha acordonado la zona y cortado el tráfico en varias calles adyacentes. Dos helicópteros policiales sobrevuelan esa parte de la ciudad.
La alarma saltó sobre las 13.45, hora local alemana. El tiroteo produjo en pleno centro de la ciudad, con unos 50.000 habitantes y en el 'land' de Baja Sajonia, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Hamburgo. Aún se desconocen el trasfondo del tiroteo y no se han facilitado datos sobre las personas afectadas, aunque según NTV las víctimas mortales son adultos.
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Fuente: El Periódico
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