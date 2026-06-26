Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Fuente: El Periódico

El Consejo de Cooperación del Golfo defiende abordar los misiles y drones iraníes en pro de la seguridad Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo han subrayado este jueves ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la seguridad de Oriente Próximo "requiere abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines", rechazando "cualquier peaje, tasa o intento de ejercer control" sobre el estrecho de Ormuz por parte de Irán. Tras subrayar "el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares, los ministros han recalcado que la paz y la seguridad regionales duraderas requieren abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región", recoge el comunicado conjunto emitido al término del encuentro de nivel ministerial entre Estados Unidos y el Consejo. Asimismo, han subrayado la "importancia de la reapertura del Estrecho de Ormuz", argumentando que "la navegación libre, incondicional y sin restricciones, incluido el derecho de paso garantizado por el Derecho Internacional, sigue siendo esencial para la seguridad regional y global".

Francia e Italia apoyarán una misión de la UE para asistir a Líbano a hacerse con el "monopolio de las armas" ante Hizbulá Francia e Italia han anunciado que apoyarán el establecimiento de una misión de la Unión Europea en Líbano en otoño de 2026 con el objetivo de seguir apoyando al Ejecutivo libanés para "restablecer la plena soberanía sobre su territorio" y hacerse con "el monopolio del uso de la fuerza y las armas", en velada alusión al partido-milicia chií libanés Hizbulá. "Apoyaremos el establecimiento de una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Líbano este otoño de 2026, que trabajará con todos los actores pertinentes, como el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L, por sus siglas en inglés), y será coherente con las iniciativas bilaterales en el país", han indicado ambos países en un comunicado conjunto emitido al término de su 36ª cumbre bilateral, celebrada en Antibes, Francia.

El director de la OIEA dice que ya ha habido conversaciones para visitar Irán, pese a las declaraciones desde Teherán El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán por su negativa a las visitas. "Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuará", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "tenemos que llevar a cabo inspecciones, no hay otro modo". "El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", insistió, aunque añadió que no es "esencial" si las visitas tienen lugar "en una o dos semanas".

Irán cometió el ataque contra un carguero en el estrecho de Ormuz, según el WSJ Irán fue el autor de un ataque este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con EEUU la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz. La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios del Gobierno de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) anunciara que un buque fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán.

La OMI pausa su plan de evacuación en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un carguero La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal en su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha esta misma semana, después de que hoy fuese atacado un carguero mientras cruzaba el paso. El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó en un comunicado que había tomado la decisión de pausar la implantación de este plan "con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias" para los buques que figuran en la lista de evacuación y el resto que todavía se encuentra en la región.

Países del Golfo y EEUU reafirman la necesidad de impedir que Irán desarrolle arma nuclear Los países del golfo Pérsico y Estados Unidos (EEUU) subrayaron este jueves en un comunicado conjunto la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, incidiendo en que la paz requiere hacer frente a las "amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región". El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y EEUU abordaron este jueves el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington en una reunión en Manama (Baréin) presidida por el ministro de Exteriores bareiní, Abdulatif al Zayani, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que se encontraba de gira por la zona.

Francia e Italia piden una cumbre internacional para seguir en el Líbano tras la FINUL El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, coincidieron este jueves en la necesidad de convocar una cumbre internacional, con socios europeos y de la región de Oriente Medio, para seguir en el Líbano una vez concluya a comienzos de 2027 el mandato de la FINUL. "Lo que nos gustaría hacer es lanzar una iniciativa internacional y, por tanto, una cumbre internacional en la que podamos involucrar a numerosos socios europeos y de la región", declaró Meloni durante la cumbre franco-italiana celebrada hoy en la localidad mediterránea de Antibes. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) está desplegada en el sur del Líbano desde 1978 y es considerada uno de los principales mecanismos de supervisión y estabilización en la frontera meridional del país.

Netanyahu afirma que Israel aún tiene "tareas pendientes" frente a Irán y Hamás El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que Israel todavía tiene "tareas pendientes" frente a Irán y el movimiento islamista Hamás, y aseguró que las tropas israelíes permanecerán en la zona que ocupan en el sur del Líbano "el tiempo que sea necesario". "Hay más tareas pendientes. Hay más cosas que hacer contra Irán. Hay más cosas que hacer contra Hamás, aunque no tengan mucha capacidad para responder", afirmó durante una ceremonia de graduación de un curso de oficiales del Ejército israelí. Netanyahu añadió que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas en el sur de Líbano "todo el tiempo que sea necesario", lo que repitió el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en un discurso posterior en el mismo evento.

El Gobierno libanés prepara medidas para el regreso de los desplazados del sur El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, presidió este jueves una reunión preparatoria para abordar las medidas destinadas a facilitar el retorno de los desplazados y acelerar la recuperación de las zonas del sur del país afectadas por la guerra, informó la Presidencia del Consejo de Ministros libanés. Tras la reunión de ministros, Salam aseguró que ha solicitado a todos los ministerios, departamentos y organismos competentes que aceleren las medidas necesarias para facilitar el regreso de los habitantes desplazados del sur a sus pueblos y ciudades. El jefe del Gobierno también pidió concluir cuanto antes el estudio de los daños causados por el conflicto, agilizar la retirada de escombros y la reapertura de carreteras, así como restablecer las redes de electricidad, agua y telecomunicaciones afectadas por los ataques israelíes.