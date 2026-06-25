Seísmo devastador
Estos son los teléfonos de emergencia consular por el doble terremoto en Venezuela
DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.
En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.
En declaraciones a RNE, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.
El ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".
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