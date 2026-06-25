Terremoto en Venezuela, en directo | Dirigentes de todo el mundo expresan su apoyo al país ante la previsión de "un número devastador de fallecidos"

Una estimación basada en modelos automáticos del Servicio Geológico de EEUU proyecta que el número de muertes puede oscilar entre las 10.000 y las 100.000

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela. El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.

"En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe", señala este servicio. "Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional", añade su informe sobre este episodio.