Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeTren del SurCine de animaciónTrama ZapateroSecuestro en TenerifeCaso MediadorTaxi en Santa Cruz
instagramlinkedin
Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble / VÍDEO: TWITTER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

VÍDEO: TWITTER

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

TEMAS

Tracking Pixel Contents