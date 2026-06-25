Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeTren del SurCine de animaciónTrama ZapateroSecuestro en TenerifeCaso MediadorTaxi en Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

Pakistán anuncia que las conversaciones técnicas entre EEUU e Irán se retomarán la semana que viene

La OIEA asegura que las inspecciones en las centrales nucleares de Irán comenzarán "pronto"

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. / PPI / Zuma Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  2. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  3. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  4. Aparatoso accidente en las Ramblas de Santa Cruz deja a una persona atrapada tras el vuelco de un vehículo
  5. San Miguel Arcángel: retirar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife sería una 'pérdida irreparable
  6. El tren del Sur de Tenerife ya tiene ruta: así será su paso por el aeropuerto Reina Sofía
  7. Las hogueras de San Juan reviven con fuerza en Tenerife tras un resurgir histórico
  8. Nuevo varapalo judicial al Circuito del Motor de Tenerife: el TSJC tumba otra vez su declaración ambiental

Vela y piragüismo en Las Teresitas: Santa Cruz de Tenerife abre su playa a los deportes náuticos

Vela y piragüismo en Las Teresitas: Santa Cruz de Tenerife abre su playa a los deportes náuticos

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

"Todo lo hicimos a pulmón": Palas, carretillas y manos para rescatar a los atrapados por el doble terremoto en Venezuela

"Todo lo hicimos a pulmón": Palas, carretillas y manos para rescatar a los atrapados por el doble terremoto en Venezuela

Cruz Roja reporta daños críticos en su sede en Venezuela pero mantiene atención a víctimas

Cruz Roja reporta daños críticos en su sede en Venezuela pero mantiene atención a víctimas

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Muchos problemas de conducta en gatos tienen que ver con cambios en su entorno”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Muchos problemas de conducta en gatos tienen que ver con cambios en su entorno”

Remontada insuficiente de Marruecos, que pasa como segunda de grupo

Remontada insuficiente de Marruecos, que pasa como segunda de grupo

La gasolina 95 más barata de Tenerife este jueves se encuentra en Santa Cruz de Tenerife a 1,267 euros el litro

La gasolina 95 más barata de Tenerife este jueves se encuentra en Santa Cruz de Tenerife a 1,267 euros el litro
Tracking Pixel Contents