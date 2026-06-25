Cierra el polémico centro migratorio 'Alcatraz de los Caimanes', emblema de la política de deportaciones de Trump

El polémico Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria emblemático de la segunda presidencia de Donald Trump, cerrará tras haber ejecutado casi 21.000 deportaciones, anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el propio lugar, al oeste de Miami.

"Los trabajos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha", declaró DeSantis, quien aseguró que el centro "ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos".

Crece la presión para revocar el acuerdo del ICE con Miami, líder en arrestos en EEUU

Grupos civiles y funcionarios elevaron este jueves la presión que busca revocar el acuerdo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Policía de Miami, que lidera en arrestos migratorios en Estados Unidos pese a la elección de una alcaldesa demócrata, Eileen Higgins, en diciembre pasado.

Decenas de activistas se congregaron en el Ayuntamiento de Miami para apoyar la moción de la comisionada (concejal) Christine King, quien propuso discutir el fin del 'Acuerdo 287(g)' que permite desde hace un año a la Policía de Miami detener a inmigrantes indocumentados para que ICE los deporte.

El acuerdo, firmado justo hace un año, "ha hecho que Miami sea la entidad municipal con el mayor número de encuentros migratorios en todo Florida", denunció Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones.

"Esto en una ciudad de inmigrantes, una comisión (Concejo) de inmigrantes, con una alcaldesa demócrata. Es momento de hacer lo que es correcto, rectificar el error y hacer que la ciudad sea un lugar que dé la bienvenida a los inmigrantes", declaró Kennedy en una conferencia de prensa.

Los grupos han criticado que la oficina del ICE en Miami, que abarca también Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lidere los arrestos migratorios desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, con 120 al día, según expuso en abril el grupo Americans For Immigrant Justice con base en una nota de The New York Times.

Las aprehensiones migratorias en Miami, 41.310 desde enero de 2025 hasta los primeros cuatro meses de 2026, eran un 36 % mayores a las del segundo lugar, Dallas, que reportaba 30.350 hasta la fecha, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

La Coalición de Inmigrantes de Florida recibe 1.000 llamadas con peticiones de auxilio al mes, advirtió Renata Bozzetto, subdirectora de dicha organización, quien lamentó que esto ocurra en la ciudad con más población nacida en el extranjero de Estados Unidos, más de la mitad.

"Y para aquellos de nuestros vecinos que no son inmigrantes y sienten que esto no les impacta, es momento de despertar. Estamos a un huracán de distancia de no tener suficientes trabajadores reconstruyendo nuestros techos", expresó. "Esto es inaceptable. Es hora de parar. Está dañando nuestras familias", agregó.

Fuente: El Periódico