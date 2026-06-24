Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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El OIEA asegura que las inspecciones en las centrales nucleares de Irán empezarán "pronto" El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado este miércoles que las inspecciones en las centrales nucleares en Irán comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias sobre el proceso tras la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo. Así, Grossi ha destacado durante una visita a la central nuclear de Fukishima, en Japón, que estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo". "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", ha subrayado durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario japonés 'Nikkei'. El jefe del OIEA ha hecho hincapié en que estas inspecciones "serán llevadas a cabo con la cooperación del Gobierno de Irán", antes de declinar dar una fecha para su inicio. "Si es pasado mañana, dentro de una semana o dentro de diez días es algo importante, pero no esencial", ha remachado.

Omán anuncia un "corredor marítimo temporal" en el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas El Gobierno de Omán anunció este miércoles la habilitación de un "corredor marítimo temporal" para todos los buques y sin cobrar tasas para pasar por el estrecho de Ormuz en coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI), según informaron fuentes oficiales. "Omán ha coordinado con la Organización Marítima Internacional para habilitar un corredor marítimo temporal para todos los buques, de acuerdo con las coordenadas anunciadas por la OMI y las autoridades omaníes competentes. Los buques que deseen transitar por el corredor deben coordinar con la OMI", indicó la agencia oficial de noticias omaní, ONA. Este anuncio se produce "en reconocimiento de la responsabilidad de Omán respecto al estrecho de Ormuz y su importancia estratégica para la economía mundial, y en consonancia con su firme compromiso con el derecho internacional y el derecho del mar, que defienden la libertad de navegación a través del Estrecho sin la imposición de tasas de tránsito", se apunta en la nota.

Trump critica al Senado de EEUU por restringir sus poderes militares en el conflicto con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes la resolución del Senado que busca limitar sus poderes de guerra frente a Irán, al considerar que la medida "obstruye" su estrategia para, según afirma, poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo. En una publicación en la red social Truth Social, Trump afirmó que Irán se encuentra "contra las cuerdas" y sostuvo haber situado al país en una posición de presión en la que, según dijo, estaría dispuesto a negociar "prácticamente cualquier cosa" con Washington. El mandatario criticó a los legisladores que apoyaron la resolución y sostuvo que la iniciativa "complica" la labor del Ejecutivo en política exterior.

El precio del petróleo brent baja el 0,90%, hasta los 76 dólares el barril El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto baja nuevamente este miércoles, el 0,90%, hasta los 76,41 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras los inversores siguen pendientes del estrecho de Ormuz y confiados en el fin del conflicto en Oriente Próximo. Este miércoles, el brent podría encadenar su tercera sesión consecutiva de caídas, después de descender en la víspera algo más del 1%, ante una perspectiva optimista del mercado de un aumento de la oferta de crudo tras la desescalada bélica en Oriente Próximo. Con estos descensos, el brent se acerca a los niveles previos al inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, cuando el precio del crudo cotizaba en el entorno de los 72 dólares.

El Senado de EEUU se posiciona El Senado de Estados Unidos votó este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supone una varapalo político para el presidente estadounidense, Donald Trump. La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.

Habla Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus centrales nucleares y señaló que cree que Teherán "se equivoca" por negar públicamente que lo haya hecho. "Están equivocados, están equivocados, saben que están equivocados", declaró el republicano a la prensa durante una visita a Pensilvania.

Los misiles de Irán nunca formaron parte de la negociación El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró este martes que el programa de misiles balísticos de Irán nunca ha formado parte de las negociaciones con Estados Unidos y defendió el derecho de Teherán a mantener dicho arsenal con fines estrictamente defensivos. "Permítanme decir, sin temor a contradicciones, que los misiles balísticos nunca fueron objeto de discusión entre Irán y Estados Unidos. No estuvieron sobre la mesa en absoluto, y no se hace mención alguna a ellos en el documento", aclaró Sharif durante una comparecencia ante los medios junto al presidente iraní.

"Genocidio" y "crímenes atroces" La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados ha vuelto a acusar al Gobierno israelí de "cometer un genocidio" y "crímenes atroces" contra niños palestinos, que habrían sido objeto de las acciones del Ejército israelí "de forma deliberada". En un nuevo informe publicado este martes, la comisión ha indicado que Israel sigue cometiendo "crímenes contra la humanidad" contra la población palestina en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y ha constatado la magnitud y la naturaleza "sistemática" de las operaciones militares israelíes, que "continúan provocando muertes, lesiones y traumas a un nivel sin precedentes".

La OMI pone en marcha un plan de evacuación de Ormuz tras obtener garantías de seguridad La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este martes la puesta en marcha de un plan de evacuación de 11.000 marineros aún varados en el estrecho de Ormuz, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona. El secretario de este organismo marítimo de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez, dijo en un comunicado que pondrían en marcha esta "operación a gran escala" en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y otros países del golfo Pérsico.