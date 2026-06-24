Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán

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Estados Unidos levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. / PPI / Zuma Press / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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