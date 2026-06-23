Operación retorno en el Líbano en medio de incógnitas sobre la paz

Los habitantes de la ciudad costera libanesa de Tiro comienzan a regresar este lunes a sus hogares y negocios, que muchos encuentran dañados por ataques israelíes, tras pasar más de 24 horas sin nuevos bombardeos y con una sensación de que la calma sigue siendo frágil. En las calles de esta histórica ciudad del sur del Líbano, algunos vecinos inspeccionan edificios afectados por los bombardeos, retiran escombros y evalúan los daños acumulados durante meses de conflicto, como es el caso de Hind Hussein, que revisa los daños en el balcón de su vivienda tras regresar de Beirut.

"Nosotros estuvimos desplazados en Beirut, en Dekwaneh, y mis padres se fueron a Koura. En esas circunstancias mucha gente se aprovechó de la situación de los desplazados y de los alquileres. No encontrábamos viviendas y, especialmente, cuando sabían que éramos chiíes, duplicaban o triplicaban los precios", explica a EFE en el salón maltrecho de su casa sobre las dificultades que se encontraron.

Casas hechas añicos

El impacto de regresar y ver su casa hecha añicos fue duro: "Venía contenta, escuchando canciones sobre volver a Tiro. Pero cuando llegué cerca de la casa, levanté la vista y empecé a llorar. Abrí la puerta del coche, me senté aquí y me puse a llorar en el suelo. Sabía que había dolor, pero no este dolor", relata emocionada junto a su esposo sordomudo, su hija de 16 años y su anciana madre. Esta es la segunda vez que se desplazan y que sufren de forma directa las consecuencias de la guerra, ya que en 2024 el negocio de su padre sufrió graves daños en un bombardeo israelí y recientemente su nueva tienda quedó destruida por los escombros resultantes del bombardeo de un edificio próximo.

Su vecino y comerciante de 53 años, que acaba de regresar junto a su familia tras un largo periplo marcado por la guerra, tuvo que abandonar su hogar también en 2024, cuando su vivienda, situada cerca del cruce de Abbasiyeh, quedó destruida y desde entonces ha encadenado mudanzas entre distintas localidades del país. "Fue muy difícil. No estabas instalado en un solo lugar. No había apartamentos ni casas disponibles, así que me quedaba con familiares de un sitio a otro. A veces incluso dormía en la playa", recuerda.

Escepticismo sobre las negociaciones de paz

Convencido de que una tregua anunciada meses atrás traería estabilidad, este hombre regresó al Líbano hace aproximadamente seis semanas, pero la reanudación de las hostilidades volvió a obligarlo a desplazarse pasando por Tiro, Sidón, Beirut y Ras el Matn antes de regresar de nuevo a la ciudad costera. Los daños materiales también se acumulan en el negocio familiar que quedó completamente destruido y la vivienda que alquiló después de perder su casa ha resultado dañada en dos ocasiones: "La reparé una vez y esta es la segunda vez que sufre desperfectos", lamenta.

A pocos metros de allí, Saad observa en silencio su ferretería y taller de copia de llaves, cuya puerta y fachada quedaron destrozadas por la onda expansiva de un ataque israelí contra un edificio cercano. Su esposa permanece en Sidón con familiares, mientras él decidió volver para comprobar el estado del negocio tras una jornada sin bombardeos, pese a que las autoridades libanesas recomendaron no regresar a las localidades del sur en 72 horas ante el temor de que el Ejército de Israel reinicie sus ataques.

Saad, que habla algo de español tras haber vivido durante años en Guinea Ecuatorial, reconoce que los constantes desplazamientos entre Tiro y Sidón desde marzo han agotado a muchas familias y, aunque desea que las negociaciones logren poner fin a la violencia, observa los acontecimientos con cautela y desconfianza. Las negociaciones "son un fracaso. No van a funcionar. Se están burlando de nosotros, como si fuéramos niños", afirma Hind, pese a que remarca su deseo de vivir en paz.

Estos tres testimonios comparten su escepticismo sobre el proceso de negociaciones que hay en marcha para poner fin al conflicto entre el Líbano e Israel y muestran sus dudas respecto al éxito de las conversaciones que se llevarán a cabo en Washington del 23 al 25 de junio, pese a que desean que se consoliden y se alcance la paz definitiva.