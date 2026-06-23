Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

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Militares ucranianos en la región de Zaporiyia.

Militares ucranianos en la región de Zaporiyia. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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