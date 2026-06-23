EEUU libera 12.000 millones de dólares de fondos congelados de Irán y levanta sanciones al petróleo

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha afirmado este martes que Estados Unidos acordó liberar "de inmediato" 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, tras la conclusión de las negociaciones técnicas celebradas en Suiza. En paralelo, la Administración de EEUU ha emitido este lunes una "autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní" por dos meses, levantando así una larga lista de sanciones en el marco del diálogo con Irán mediado por Pakistán y Qatar.

"Se pactó que entren en vigor de inmediato los acuerdos firmados relativos a la liberación de fondos congelados por una cantidad de 12.000 millones de dólares", declaró Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, recoge la agencia IRNA. Por su parte, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, indicó a la agencia Tasnim que el primer fondo, de 6.000 millones, servirá en parte para adquirir "bienes esenciales y medicamentos".

Aviso del vicepresidente Vance

"Si el precio y la calidad de los productos estadounidenses son más adecuados que los de otros países, no tenemos ningún impedimento para comprarlos", apuntó Hemmati, al precisar que no existe ninguna obligación en comprar insumos agrícolas a Estados Unidos. El segundo, de otros 6.000 millones de dólares, no está restringido a comprar productos esenciales, subrayó el gobernador.

Estas afirmaciones contrastan con la declaración del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien ayer aseguró que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que siga habiendo avances en la negociación abierta en Suiza entre los dos países para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

"Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días", explicó el vicepresidente a la prensa antes de tomar el vuelo de vuelta a Washington desde Suiza, donde participó desde el domingo en el inicio de las conversaciones.

Activos desbloqueados

Tras enumerar más de una decena de documentos sancionadores contra Irán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, ha indicado que "todas las transacciones prohibidas" en los mismos "que sean habituales y necesarias para la producción, venta, entrega o descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos o productos derivados del petróleo de origen iraní (...) quedan autorizadas hasta las 0.01 (hora de la costa este estadounidense, las 6.01 en la España peninsular y Baleares) del 21 de agosto de 2026".

Entre las operaciones permitidas durante esos casi dos meses estarían "las transacciones que involucren buques bloqueados" en virtud de las restricciones que suspende esta "Licencia General X", así como la "importación a Estados Unidos de crudo" y petroquímicos iraníes. Por otro lado, el documento establece que "todo pago de fondos adeudados a Irán, al Gobierno de Irán o a cualquier persona bloqueada para la compra" de estas materias "podrá efectuarse en dólares estadounidenses".

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Este martes, el viceministro iraní de Exteriores dio las negociaciones técnicas por concluidas y dijo que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel, sin precisar fecha, que abordará las cuestiones más espinosas, como el programa nuclear iraní.