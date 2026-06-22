Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCondena de Ábalos y KoldoViolencia en menoresPrecio de la vivienda en CanariasNuevo entrenador del CB CanariasHuelga de médicosHogueras de San Juan en Tenerife
instagramlinkedin

Canadá

Tres muertos en un tiroteo en Montreal

Las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque

Montreal, en una imagen de archivo.

Montreal, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toronto (Canadá)

Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otra agente, que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents