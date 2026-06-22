Dos niños de 2 y 4 años mueren dentro de un coche en plena ola de calor en Francia

Francia se asfixia en su segunda ola de calor en menos de un mes. Más de 39 millones de ciudadanos se encuentran bajo alerta roja en el país, es decir, 54 departamentos desde este lunes están en alerta máxima. Este lunes a las 4 de la tarde, se habían batido o igualado 393 récords de calor, incluidos 72 récords absolutos con temperaturas que en algunas zonas de Francia han superado los 40 grados. París ha batido su récord mensual llegando en algunas zonas de la ciudad a los 37,5 grados. Una ola de calor que además ya se ha cobrado las primeras víctimas; dos niños, de 2 y 4 años, fueron hallados muertos en el coche familiar en un aparcamiento de Carpentras, en la región de Vaucluse. También, tres ancianos fallecieron esta semana en Gironde, y otros 13 bañistas perdieron la vida en ríos o estanques.

Los dos niños fallecidos fueron encontrados dentro del coche de su madre, estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor. El diario 'La Provence' explicó que la policía fue alertada a las 13.10 horas, y que, a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.

Peor que la ola de 2003

Este histórico episodio de calor podría acercarse al que se vivió en agosto de 2003, que causó en dos semanas 15.000 muertes en el país. Para evitar que la situación alcance la misma gravedad que entonces, el gobierno ha organizado varias células interministeriales de crisis que han dado lugar a la adopción de medidas drásticas. El ministerio de educación decidió cerrar este lunes 1.352 escuelas y centros educativos, además otras 4.042 escuelas han implementado horarios modificados. "Estos ajustes consisten principalmente en cambios en el horario escolar", con salidas más tempranas de los alumnos, generalmente a partir del mediodía, o "en ocasiones, las escuelas utilizan otras aulas con aire acondicionado para acomodar a sus estudiantes", explicó Édouard Geffray, ministro de educación.

Este lunes, de acuerdo con las autoridades, puede haber sido el día más caluroso a nivel nacional desde que existen registros, sobre la base de un indicador que tiene en cuenta una treintena de estaciones meteorológicas representativas de todo el país. Está activada la alerta roja (la máxima) en 49 del centenar de departamentos y la naranja (segunda en intensidad) en otros 40. El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros esta tarde van a subir hasta 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges, Bourges o Tarbes.

Medidas extremas

Entre otras medidas, se prohibió el consumo de alcohol en la vía pública para prevenir deshidrataciones, y el director de SNCF, la empresa pública de ferrocarriles de Francia, hizo un llamamiento a la ciudadanía para evitar que utilicen el transporte público ante la falta de sistemas de climatización. En varias estaciones de tren de París, las temperaturas han alcanzado los 50º en el andén, según comprobaron reporteros de la televisión pública francesa con termómetro en mano.

El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, que asumió recientemente el puesto tras tomar el relevo de Anne Hidalgo, dio luz verde esta semana para que los parisinos pudieran bañarse en el Canal Saint Martin, situado al norte de la capital y hasta ahora cerrado al baño. Desde entonces, cientos de personas se han refrescado en sus aguas para soportar las altas temperaturas, convirtiendo el Canal en una gran piscina pública. Otros puntos del río Sena también se convirtieron en el refugio de los parisinos ante una ola de calor que se espera que llegue a su pico más alto el próximo miércoles y jueves con temperaturas que superarán los 40º.

El gobierno pide a sus ministros limitar los desplazamientos

El primer ministro Sébastien Lecornu ha pedido a los ministros que limiten sus desplazamientos el jueves y el viernes debido a la ola de calor, según anunció Matignon a BFMTV, confirmando una información publicada en Le Parisien. Solo se permitirán los desplazamientos directamente relacionados con la ola de calor. El objetivo es evitar sobrecargar los servicios prefecturales con estos viajes, que ya están muy ocupados gestionando la ola de calor.

Météo-France describió la situación como un “episodio de calor excepcional a escala nacional”, mientras los expertos alertan de la creciente frecuencia de los fenómenos de calor extremo y de la escasa adaptación del país a este tipo de situaciones.