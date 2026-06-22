Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezTiempo en TenerifeMultas por fumar en el TeideGala Premios Anillos de OroVerano en CanariasSucesos en TenerifeCD TenerifeAplicaciones para padres divorciados
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y trece heridos, entre ellos cuatro niños, en ataques rusos sobre la región ucraniana de Járkov

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico.

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
  2. Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
  3. Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera
  4. Santa Cruz de Tenerife destruirá las escaleras del peligroso hotel de Añaza: el Ayuntamiento logra adjudicar en un segundo intento medidas urgentes
  5. Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle todo el año': la capital se viste de blanco para dar la bienvenida al verano
  6. Muere un hombre de 79 años tras caer por un barranquillo en Tenerife
  7. Buscan al dueño de una mochila extraviada con documentación personal y tarjetas bancarias en una carretera de Tenerife
  8. La Aemet prevé un ascenso de temperaturas máximas en Tenerife que podrán alcanzar los 28 grados

¿Dónde repostar más barato este lunes en Santa Cruz de Tenerife? Los mejores precios de carburante por islas y municipios

¿Dónde repostar más barato este lunes en Santa Cruz de Tenerife? Los mejores precios de carburante por islas y municipios

CEIP Los Campitos, una escuela rural con quince niños

El CEIP Los Campitos, una escuela rural con quince niños

El CEIP Los Campitos, una escuela rural con quince niños

Santa Cruz de Tenerife refuerza con más personal la concesión de ayudas sociales

Santa Cruz de Tenerife refuerza con más personal la concesión de ayudas sociales

Ocho de cada diez casos de violencia en menores se archivan en los juzgados

Ocho de cada diez casos de violencia en menores se archivan en los juzgados

Tenerife amanece este lunes con nubes en el norte y la Aemet prevé temperaturas que rozarán los 30 grados en Canarias

Tenerife amanece este lunes con nubes en el norte y la Aemet prevé temperaturas que rozarán los 30 grados en Canarias

La construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Blas ahorrará sanciones de la Unión Europea

La construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Blas ahorrará sanciones de la Unión Europea

Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio

Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
Tracking Pixel Contents