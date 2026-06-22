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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán y EEUU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Imagen de archivo de las secuelas de un bombardeo israelí sobre Tiro (Libano) a 19 de junio de 2026

Imagen de archivo de las secuelas de un bombardeo israelí sobre Tiro (Libano) a 19 de junio de 2026 / Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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