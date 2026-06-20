Cuba denuncia que EEUU ejerce un "bloqueo total" al país, "similar a uno de tipo militar"

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que EE.UU. ejerce un "bloqueo total" al país caribeño, "similar a uno de tipo militar" al referirse al asedio petrolero iniciado por Washington desde enero y a las sanciones reforzadas contra empresas que mantengan negocios con el Estado isleño. Rodríguez señaló en redes sociales que Estados Unidos mantiene un "plan de asfixia económica contra Cuba" que "incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas" e "impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo" a la isla.

Además, dijo, "sanciona a CUPET", la petrolera estatal cubana que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla y que, según Washington, incluye activos clave que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses". El presidente de EE. UU., Donald Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña. Además, incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.

Motivo de ello, la minera canadiense Sherritt, con la mayor inversión extranjera en la isla, suspendió de manera inmediata su participación directa en la extracción de níquel; y las mayores operadoras hoteleras internacionales como las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipiélago dejaron de operar instalaciones en la nación caribeña. En este sentido, el ministro de Exteriores cubano dijo que el "diseño" de las medidas estadounidenses "persigue en detalle el desarrollo" de la economía de la isla y "la procedencia de todos sus fondos".

Chantajes y amenazas

Además, prosiguió Rodríguez, EE.UU. "chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud". En los últimos meses, los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago anunciaron el fin de su cooperación médica con la isla o reformaron sus términos, debido a la presión de EE.UU.

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Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de casi 40 horas seguidas en la Habana y hasta 72 horas continuas en el resto del país, y que ha profundizado la profunda crisis económica que arrastraba la isla hacía seis años. La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.