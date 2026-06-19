Trump dice que Meloni le rogó que se hicieran una foto juntos en el G7 y la italiana le replica: "Ni yo ni Italia suplicamos nunca"

Donald Trump ya ha demostrado de sobra lo cruel que puede ser con sus rivales. Cuando tiene ocasión, ataca. Y humilla. Sin embargo, después de una primera fase de su mandato en la que los dos parecían vivir un idilio, su última víctima ha sido, este viernes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Al evocar su encuentro con ella al margen del G7 de Évian, el magnate y presidente de Estados Unidos ha vuelto a hacerlo, esta vez por teléfono, en una conversación con un programa de la televisión italiana, 'L'Aria che tira' de La7. "Probablemente esté contenta de que le haya hablado, no estaba obligado a hacerlo", ha dicho primero. Y ha seguido, sin que nadie le preguntara: "Me suplicó que nos hiciéramos una foto juntos. La quería tanto que podría no haberla hecho, pero me dio pena".

Pero Meloni esta vez no se ha arrugado y se ha declarado "atónita" por las palabras del que fuera su amigo. "Las palabras de Donald Trump son totalmente inventadas (...) Ni Italia ni yo sumplicamos nunca", ha respondido la italiana en un mensaje publicado en X.

Meloni ha expresado su sorpresa por el comportamiento del republicano, especialmente tratándose de una aliada, y ha admitido que "no es la primera vez que ocurre". "Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de EEUU, con unos líderes con los que se muestra mucho más complacientes", ha remachado.

Este nuevo rifirrafe entre los dos mandatarios ha llevado al ministro de Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar una visita a EEUU que tenía previsto realizar los días 21 y 22 de junio. A su entender, las palabras del jefe de la Casa Blanca son "graves y ofensivas" y "ofenden a toda Italia.

Durante toda la semana, el Gobierno italiano se había dejado media legislatura intentando vender que Trump y Meloni habían hecho las paces, tras las tensiones de hace dos meses por la guerra contra Irán, a la que Meloni se opuso hasta el punto de negarle a Washington el uso de las bases en suelo italiano para atacar al país persa.

Y la propia líder italiana, en la rueda de prensa final de la cumbre del G7, destacó que su relación con Trump no había cambiado y achacó sus desavenencias al "carácter fuerte de ambos" en la defensa de sus intereses.

"Me abandonaron"

La tensión, sin embargo, era lo que en realidad subyacía, como también había podido verse en uno de los pocos vídeos del G7. En este, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, bromeó al verlos juntos. "Ya volvéis a ser amigos", les dijo.

"Siempre lo hemos sido", respondió Meloni con una sonrisa. Trump no se quedó callado y después afirmó: "A mí me abandonaron". "No, a usted no", replicó ella, todavía sonriendo.

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El distanciamiento entre Meloni y Trump viene de lejos. En abril, Trump le llegó a decir al 'Corriere della Sera' que Meloni le había "sorprendido", y no en el buen sentido. "Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", remató entonces. La razón: las críticas de Meloni a la guerra de Irán y también por los dichos de Trump contra el Papa, que la líder llegó a calificar de "inaceptable".