Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano

Buenas noticias para el Líbano. Tras una sangrienta jornada, Israel y Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora peninsular española. El anuncio ha llegado a través de una fuente oficial estadounidense a la agencia Reuters. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha dicho, a la vez que ha añadido que los negociadores de Estados Unidos y Qatar elaboraron el acuerdo con la ayuda de Irán. Un alto funcionario israelí ha confirmado que la tregua se ha alcanzado y que ya está en vigor.

"Si Hezbolá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", ha añadido, señalando que Israel mantendrá sus fuerzas en el sur del Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado al medio estadounidense Axios que podrá impedir que Israel ataque al Líbano. "Yo soy el jefe", dijo, y subrayó que Israel "me respeta mucho" y "hará lo que yo diga". "Si no fuera por mí, Israel no existiría hoy", insistió. Además, el mandatario estadounidense también ha comentado que su relación con el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu es "buena, pero tenemos que mantenerlo un poco cuerdo". Netanyahu ha dado su "aprobación total" a la reanudación del alto el fuego en el Líbano, según declaró un funcionario estadounidense al periodista de Axios, Barak Ravid.

Sirenas y ataques

Sobre el terreno, sin embargo, la situación es otra. El sur del Líbano continúa siendo objetivo de los ataques israelíes una hora más tarde de que entrara en vigor la tregua. Los drones, el fuego de artillería y los bombardeos han seguido arrasando esta zona del país de los cedros sometida a la violencia israelí desde hace casi tres años. "Respetaremos el alto el fuego si Israel lo respeta", ha declarado al medio Al Arabiya el diputado de Hezbolá, Ibrahim Mouassoui, añadiendo que el grupo "se reserva el derecho a responder" a cualquier ataque israelí. En el norte del país hebreo, se han activado las sirenas cerca de la frontera con el Líbano en la localidad de Zarit por la sospecha de infiltración mediante drones, pero Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque.

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Horas antes de que las delegaciones estadounidense e iraní se reunieran en Suiza para oficializar el memorando de entendimiento entre ambas potencias, el Ejército israelí ha renovado su ofensiva contra el Líbano. Los ataques aéreos han provocado sólo desde la medianoche hasta esta tarde un total de 47 víctimas mortales y 97 heridos, de acuerdo a las cifras del ministerio de Salud libanés. En el bando israelí, ha habido cuatro bajas de soldados muertos en un ataque de Hezbolá. La nueva agresión contra el país de los cedros ha provocado la cancelación de las negociaciones entre Washington y Teherán en Suiza, ya que el fin de los combates en el Líbano es una condición del equipo iraní para llegar a un acuerdo de paz.