Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Pakistán afirma que el encuentro previsto en Suiza entre EEUU e Israel ha sido "cancelado" El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática por parte de Washington y Teherán de su memorándum de entendimiento el pasado miércoles. "Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado". Las conversaciones estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, donde se signaría formalmente el citado memorando entre las delegaciones de Washington y Teherán, acompañadas de los mediadores de Pakistán y Qatar.

Macron no cree que la guerra en Oriente Medio "esté totalmente terminada" El presidente francés, Emmanuel Macron, ó advirtió este jueves de que no se puede decir que la guerra en Oriente Medio "esté totalmente terminada" y adelantó que su país va a "ayudar técnicamente a reabrir" el estrecho de Ormuz, enclave esencial en la economía mundial. "En este acuerdo hay muchos puntos de interrogación", reconoció Macron, en una entrevista al canal France 2, un día después de la Cumbre del G7 celebrada en Évian (Francia) y que culminó con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sellado desde el Palacio Versalles por el presidente de este último país, Donald Trump.

EEUU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona. "Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El líder supremo iraní dice que Trump buscó el acuerdo con "desesperación" El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con "desesperación" y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian. "Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo", dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales. Lee la noticia completa.

Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar 300.000 millones a Irán como parte del acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que su país vaya a pagar 300.000 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo para poner fin a la guerra y lo tachó de "propaganda demócrata". "No existe ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!", escribió en la red Truth Social.

JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que la República Islámica no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo han sido "tergiversados" por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá "ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia".

Kallas reitera que el acuerdo con Irán no supone el fin de las sanciones europeas La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró este jueves que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no implica un levantamiento automático de las sanciones de la Unión Europea contra Teherán. "No estamos ahí todavía", afirmó a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo, en línea con lo expresado el lunes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la reunión del G7 en Évian (Francia).

Irán se compromete con Kuwait a la política de buena vecindad tras el acuerdo con EEUU Irán se comprometió este jueves con Kuwait, uno de los países que Teherán ha atacado en respuesta a la ofensiva bélica iniciada por Estados Unidos e Israel, a mantener una política de "buena vecindad", después de la firma digital del memorando de entendimiento entre Washington y la República Islámica. Así lo expresó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a su homólogo kuwaití, Yarrah Yaber Al Ahmad, en una llamada en la que, además de este compromiso, manifestó su esperanza de que este pacto "conduzca al restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región". Igualmente, enfatizó en la necesidad de "dialogar con los Estados ribereños del Golfo para fortalecer las relaciones y resolver las ambigüedades existentes", según publicó Araqchí en su canal oficial de Telegram.

Kallas apela al "diálogo" tras anunciar Israel que corta "todo contacto" con ella La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, apeló hoy al "diálogo" cuando surgen "diferencias", después de que Israel anunciara que corta "todo contacto" con ella tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica. "La UE e Israel tienen muchos vínculos que nos unen. Valoro nuestro diálogo y nuestro compromiso, y estoy abierta a continuar en ese espíritu, de manera respetuosa y constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias", escribió Kallas en la red social X. La política estonia agregó que "la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel". No obstante, en su respuesta al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, la jefa de la diplomacia comunitaria reafirmó la línea que defiende la UE como solución para "llevar la paz a Oriente Medio".