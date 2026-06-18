El centro presidencial de Obama abre en Chicago con la participación de los cuatro expresidentes vivos y la ausencia de Trump

El Obama Presidential Center se inaugura este jueves en Chicago y abrirá al público más de una década después de que Barack y Michelle Obama anunciaran que este proyecto cultural y comunitario estaría en la ciudad donde echaron raíces. La apertura reunirá a los cuatro expresidentes vivos: el republicano George W. Bush, y los demócratas Bill Clinton y Joe Biden, además del propio Barack Obama. La ausencia más remarcable será la de Donald Trump, que no fue invitado tras criticar repetidamente el proyecto, al que primero se refirió como "un edificio muy poco atractivo que lleva un retraso considerable y se ha excedido considerablemente del presupuesto" y después llamó "un basurero".

La velada contará con actuaciones de Bruce Springsteen, Bono y Jennifer Hudson. El complejo, financiado con donaciones privadas de la Obama Foundation, ha costado 850 millones de dólares y ocupa unas ocho hectáreas en Jackson Park, al sur de la ciudad, junto al lago Michigan. No será una biblioteca presidencial clásica, como el resto de sus predecesores: los documentos oficiales de su presidencia quedarán bajo custodia de los Archivos Nacionales, mientras este campus incluye un museo, jardines, biblioteca pública, parque infantil, zona deportiva y espacios para actos. El centro tiene también la ambición de crear un punto de encuentro comunitario para vecinos y visitantes.

En el vídeo del anuncio de 2015, Obama resumió así el peso de la ciudad en su vida: "Todos los hilos de mi vida se unieron allí, y de verdad me convertí en un hombre cuando me mudé a Chicago". En el South Side conoció a Michelle, formó una familia y empezó como organizador comunitario antes de llegar al Senado del estado de Illinois, y luego, ya en Washington, representando a su estado en el Senado de Estados Unidos y finalmente a la Casa Blanca.

De la promesa a la obra

El camino fue lento. Aunque el anuncio llegó en mayo de 2015 y el equipo de gestión quedó fijado en 2017, Obama no colocó la primera piedra hasta el 28 de septiembre de 2021. Entre medias hubo planificación, ajustes de diseño y una batalla judicial sobre el uso de suelo público. Dos organizaciones en defensa de los parques públicos demandaron a la ciudad al considerar ilegal la transferencia del terreno.

La alcaldía defendió que el suelo no estaba sujeto a las normas invocadas por los demandantes y recordó que el proyecto tenía aval municipal y estatal. La Obama Foundation introdujo cambios tras recibir aportaciones de la comunidad. Un juez federal dio luz verde al centro el 11 de junio de 2019, desbloqueando la fase de obras.

Museo, memoria y espacio público

El edificio principal tendrá ocho plantas. En la fachada figura un fragmento del discurso "You Are America" (Vosotros sois América), pronunciado por Obama en 2015 en el 50 aniversario de las marchas por los derechos civiles de Selma a Montgomery. La torre, recubierta de granito y de unos 69 metros de altura, a la que ya se ha empezado a llamar Obamalisk, será la imagen más reconocible del conjunto.

Dentro, el recorrido vincula la presidencia de Obama con grandes hitos de la historia estadounidense: la Declaración de Independencia, el fin de la esclavitud, la lucha por la igualdad y los años de los Obama en la Casa Blanca. La exposición reunirá objetos de la campaña de 2008, materiales sobre el matrimonio igualitario y piezas personales donadas por ciudadanos, incluidas fotografías de la madre del expresidente.

El campus incluye obras de Theaster Gates, esculturas de Richard Hunt y bancos diseñados por Norman Teague, creador vinculado al South Side. Fuera, los jardines, las zonas de juego, el Forum para actos y espectáculos y la instalación deportiva Home Court refuerzan una idea central: que el legado presidencial funcione también como infraestructura cotidiana para el barrio.

Impacto local

La fundación prevé 250 empleos directos y cerca de un millón de visitantes al año. Las entradas cuestan 30 dólares para adultos y 26 para residentes de Illinois, y ya están agotadas hasta noviembre. En la víspera, bajo una fuerte lluvia, los operarios ultimaban detalles y se instalaba una pantalla gigante para seguir la ceremonia.

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La inauguración ha despertado entusiasmo pero también polémicas sobre cuál será el impacto en el barrio. Algunos vecinos esperan que el centro atraiga visitantes, inversión y orgullo cívico. Otros temen que la nueva inversión acelere la gentrificación y encarezca los alquileres.