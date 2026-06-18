Posible reto en Internet
Un joven de 15 años confiesa el brutal asesinato de una anciana en el sur de Francia
La autopsia revela signos de extrema violencia, con perforaciones en el rostro y el cráneo de la víctima
Jacqueline, de 86 años, vivía en Marguerittes, cerca de Nîmes, pero regresaba cada año a Grau-du-Roi, donde se alojaba en un camping cerca de la playa de Espiguette. Los que la conocían hablan de ella como una mujer amable y con mucha vitalidad.
El pasado 11 de junio, ya instalada en el camping, salió a caminar por un sendero y jamás volvió. El cuerpo de la octogenaria fue hallado cerca de un estanque, no muy lejos del lugar donde se hospedaba. La policía abrió una investigación y los forenses determinaron que la mujer había sido víctima de un asesinato de "violencia extrema". La víctima presentaba varias perforaciones en la cara y el cráneo, compatibles con un taladro. También tenía una gran herida en el cuello, lo que sugiere la posibilidad de un corte en la garganta con un objeto punzante, como si alguien hubiera intentado degollar a la anciana.
Ante la brutalidad del caso, los investigadores desplegaron un amplio operativo de búsqueda y registraron los vehículos alrededor del camping, comprobando la identificación y abriendo los maleteros. Los agentes de la zona también revisaron las cámaras de seguridad de la zona, hasta que encontraron una pista; un ciclomotor naranja de 50cc fue captado cerca del lugar del crimen. La misma moto que la de un adolescente de 15 años de la zona.
El joven, del que no ha trascendido la identidad más allá de que es el hijo menor de uno de los dueños de una empresa de caballos en Grau-du-Roi, en el departamento de Gard, fue detenido de inmediato. Una vez puesto a disposición policial, reconoció los hechos.
El menor ha confesado el crimen
Por el momento, se desconocen las causas que motivaron al menor a cometer este crimen. Sin embargo, en el ejercicio por entender la mente de este pequeño asesino, las autoridades encontraron un perfil del menor en redes sociales que dista mucho de la imagen que daba a sus conocidos.
Durante las últimas semanas, había pasado mucho tiempo en una página web donde los jóvenes se incitan mutuamente a realizar retos relacionados con matar animales pequeños. A veces, este macabro juego puede incluso llevar a planear asesinatos humanos sin motivo aparente. "Este joven, sin duda, había caído en esa trampa", confesó una fuente cercana a la investigación a Le Parisien.
Mientras la comunidad se debate entre el alivio por la rápida detención del autor y la consternación por lo sucedido, este jueves, el joven, que no tenía antecedentes penales, comparecerá ante un juez de instrucción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Txus Vidorreta cambia de rumbo, elige al Unicaja... y el CB Canarias sale ganando
- En estado grave un hombre que sufrió un robo con violencia en Tenerife este miércoles
- Muere un motorista en una colisión con un coche en Tenerife
- Los exámenes de julio de la Universidad de La Laguna, en peligro: los alumnos de la ULL convocan protestas y recogen firmas
- Planeó tener sexo 'sí o sí' con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma
- Tenerife cancela el proyecto Underwater Gardens, el primer parque regenerativo anfibio de Europa que iba a estar en el sur de la Isla
- El chiringuito de Tenerife que solo abre en verano y triunfa con su pescado fresco junto al mar