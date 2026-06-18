Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hegseth anuncia una revisión de seis meses de presencia militar y bases de EEUU en Europa

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves que su departamento va a llevar a cabo una revisión de seis meses de la presencia militar y las bases estadounidenses en Europa, como parte de la idea de que los países europeos de la OTAN asuman más responsabilidad en su propia defensa.

“Estamos redoblando nuestros esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa, la ‘OTAN 3.0’. Y para hacer realidad este objetivo, anuncio hoy una revisión del Departamento de Guerra de seis meses de duración que examinará la postura de fuerza y las bases de EE. UU. en Europa”, dijo Hegseth ante los ministros aliados de Defensa.