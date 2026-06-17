Conflicto en Oriente Medio
Trump defiende que el acuerdo con Irán evita la "catástrofe económica" y cumple los objetivos marcados
El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este miércoles el acuerdo al que ha llegado con Irán y ha asegurado que evitará la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de que el conflicto se hubiera alargado. Esquivando todas las críticas recibidas por las exigencias que Teherán ha conseguido arrancar en el memorando de entendimiento, Trump aseguró que cumple los objetivos marcados "y mucho más".
"No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", manifestó el republicano en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7, que entre el lunes y el miércoles se ha celebrado en la ciudad balneario de Évian-les-Bains.
El líder estadounidense remarcó que el pacto alcanzado con la República Islámica es un memorándum de entendimiento que debe desembocar en un acuerdo final de paz en 60 días. Y si no se firma, añadió, "no hay problema, volveremos a bombardear". "No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", subrayó.
El presidente "más duro"
Trump reiteró que el régimen ha aceptado renunciar a la bomba atómica y "se ve muy claramente en el acuerdo". "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", reiteró, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país persa de toda la historia.
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