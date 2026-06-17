Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia.

El G7 da un espaldarazo a Ucrania y acuerda más sanciones a Rusia para empujarla a negociar

Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un espaldarazo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que abrieron las puertas de su cumbre en la localidad francesa de Évian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra. Un consenso que se fraguó, según fuentes diplomáticas, en la reunión "muy productiva" de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en presencia de Zelenski.

Los intercambios de los participantes fueron "muy fluidos", con lo que se logró el "consenso" con Trump, el presidente francés y anfitrión de la cita, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.