Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasChiringuitos en Las TeresitasFiloxera en TenerifeMuere un motorista en TenerifeVenta de coches en CanariasGolpe al narcotráfico en Canarias
instagramlinkedin

III Foro Mediterráneo

"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables": la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

En directo: sigue el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Vídeo: PI STUDIO / Foto: Maite Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Prensa Ibérica

Barcelona

"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables". La historiadora y periodista Anne Applebaum ha advertido sobre los Estados Unidos de Trump en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica. Además, ha recordado que Trump ha presionado más a socios europeos que a Rusia, pese a que Moscú ayuda a Irán frente a los propios ataques de EEUU y su principal socio, Israel.

Applebaum describió el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco. Avanzan Estados que ven la política internacional como "un juego de suma cero" y redes que llamó "Autocracia Inc.": regímenes unidos no por ideología, sino por negocios, propaganda y dinero opaco.

Noticias relacionadas

Prensa Ibérica ofrece, por su especial interés, la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents