Zelensky llama a Rusia a retomar las negociaciones "en coordinación con Estados Unidos"

Al margen de la cumbre del G7 que se celebra estos días en Évian, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido este martes una reunión "muy buena" con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. El encuentro evidenció una actitud proactiva de Washington por retomar el liderazgo de las negociaciones entre Ucrania y Rusia; "Rusia debería llegar a un acuerdo (...) Ha perdido a muchísimas personas, al igual que Ucrania", insistió el jefe de la Casa Blanca.

Trump, quien dejó hace unos meses de lado sus esfuerzos de mediación entre ambos países para centrarse en la guerra contra Irán, volvió ha mostrar en Évian el interés en volver a participar en la mesa de negociaciones para poner fin a una guerra que considera "fácil de resolver", pero que se encuentra enquistada por la "gran antipatía entre Zelenski y su homólogo ruso, Vladímir Putin”.

En este segundo día de cumbre, los líderes del G7 reconocieron que Rusia sigue atacando objetivos civiles e infraestructura y no parece dispuesta a poner fin a la guerra. Por ello, acordaron aumentar la presión sobre Moscú mediante sanciones en materia energética, tal y como anunció una fuente diplomática. "Los líderes acuerdan aumentar la presión sobre Rusia, en particular mediante sanciones al petróleo y al gas", anunció el martes esta fuente diplomática para la Agencia France-Presse después de la sesión dedicada a Ucrania en Evian. También “apoyarán la dinámica a favor de Kiev en el terreno proporcionando a Ucrania medios de defensa antiaérea, medios de mejor protección y medios para consolidar sus logros”, añadió dicho informante.

El primer ministro británico, Keir Starmer, apoyó firmemente la idea de aumentar estas presiones a Putin y su círculo íntimo "hasta que la maquinaria bélica rusa se detenga y la paz regrese a nuestro continente". "El G7 debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que Ucrania alcance la paz justa y duradera que merece", declaró Starmer en un comunicado publicado este martes.

Zelensky, por su lado, afirmó haber discutido con los líderes del G7 varias propuestas destinadas a reforzar las sanciones y la "presión política" contra Rusia, en particular en lo que respecta a su flota fantasma. "Creo que Donald Trump puede hacerlo", afirmó, añadiendo que los países europeos que desean hacerlo “en coordinación con Estados Unidos” también están dispuestos a hacerlo.

"Estamos viendo que los precios del petróleo están bajando, y… eso es bueno, porque Rusia no obtendrá ningún beneficio adicional", agregó. Si bien Volodymyr Zelensky sigue pidiendo más asistencia de Estados Unidos en materia de misiles y defensa aérea, el jefe de Estado afirmó que Donald Trump se mostró "muy positivo" al respecto, y expresó su esperanza de que eso significara un sí. También desea que la Unión Europea establezca un "sistema europeo de defensa antimisiles balísticos".

Se espera que a lo largo de esta jornada, Donald Trump vuelva a reunirse con Volodymyr Zelensky para continuar las discusiones sobre el conflicto.

Zelenski insta a Rusia a reanudar las negociaciones

Al ser preguntado sobre una posible fecha para reanudar las negociaciones con Rusia bajo la mediación de Estados Unidos, Volodímir Zelenski afirmó este martes que organizar dichas conversaciones era "muy difícil", recordando que había querido aprovechar la cumbre del G7 para reunirse con Vladímir Putin, pero que Rusia no compartía esa opinión. "No estoy seguro de que hayan recibido señales positivas" de Estados Unidos, añadió.

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Zelensky se mostró firme ante la propuesta rusa de reunirse en Moscú, afirmando que Ucrania "no participa en esos juegos", pero indicó que la reunión podría tener lugar en un país neutral: "Podría ser en Suiza, Turquía o un país de Oriente Medio", explicó. Sin embargo, lamentó que Vladímir Putin "no quiera poner fin a la guerra".