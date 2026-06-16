Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y Moldavia inician las negociaciones de adhesión a la UE

La Unión Europea ha dado luz verde formalmente este lunes a la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos, un proceso en el que tanto Kiev como Chisinau esperan avanzar lo suficiente como para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio.

Durante la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia, celebradas este lunes Luxemburgo, ambos países ha abierto el primer grupo de capítulos, conocidos como 'fundamentales', y que versan sobre el Estado de derecho y derechos fundamentales, así como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.