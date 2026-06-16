Guerra en el este de Europa
Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
El alcalde de la capital rusa confirma que no hay víctimas mientras se evalúan los daños materiales
EP
Un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania ha causado este martes un incendio en una refinería en la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades locales, un suceso que se salda sin víctimas y sobre el que por ahora no han trascendido detalles sobre daños materiales.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha manifestado a través de un mensaje en redes sociales que "uno de los drones ha dañado una instalación en la refinería de Moscú". "No hay víctimas. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar", ha subrayado, sin más información al respecto.
Las llamas han sido contenidas, según ha señalado la rama del Ministerio de Situaciones de Emergencia en Moscú, que ha agregado que "no hay amenaza de que el fuego se propague", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Sobianin ha manifestado además que durante las últimas horas han sido derribados 58 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania contra la ciudad, mientras que el Ministerio de Defensa ruso ha elevado a 172 las interceptaciones en varias regiones del país, el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
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