Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, dispuestos a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo de paz

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron este lunes dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.

"Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", declararon los cuatro, y se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para este fin, tras subrayar que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear".

Para Berlín, París, Londres y Roma es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta a pocas horas de que dé comienzo en Évian (Francia) una cumbre del G7 en la que el conflicto en Oriente Medio es uno de los temas destacados de la agenda.

Asimismo, subrayaron que la reapertura "urgente" del estrecho de Ormuz, con libertad de navegación "incondicional y sin restricciones", es un elemento "esencial" para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

En este sentido, expresaron su disposición a contribuir a dicho objetivo incluso mediante una misión "estrictamente defensiva e independiente" destinada a proteger el transporte marítimo comercial y a realizar operaciones de desminado.

Se trata, dijeron, de un momento "crucial" para restablecer la estabilidad regional y contribuir a la estabilización de la economía mundial, por lo que acogieron "con gran satisfacción" el anuncio del acuerdo y felicitaron a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todos los actores implicados en el proceso, incluidos Pakistán, Catar y otros mediadores, por el avance diplomático alcanzado.

La declaración añade que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia trabajarán estrechamente con Estados Unidos, Irán y sus socios regionales para aprovechar la actual oportunidad diplomática, mantener el impulso de las conversaciones y alcanzar una solución negociada y duradera.

Por último, reafirmaron su pleno respaldo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como a la necesidad de consolidar un alto el fuego sólido y sostenible.