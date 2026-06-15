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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cuatro personas han muerto esta madrugada en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia aseguró haber lanzado un ataque masivo contra industria militar ucraniana
El Ministerio de Defensa ruso aseguró este lunes haber lanzado un ataque masivo contra objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev, Járkov y Dnipró. "En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de precisión de largo alcance, así como con vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones de la industria de defensa" en Ucrania, comunicó el órgano castrense en su canal de Telegram. Añadió que los objetivos fueron golpeados en las regiones ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, "además de aeródromos militares y centros de aprovisionamiento territorial". Esta mañana las autoridades ucranianas informaron de cuatro muertos y 23 heridos a causa de un ataque masivo con misiles y aparatos aéreos no tripulados contra varios distritos de la capital de Ucrania.
Mueren tres civiles en un ataque ucraniano contra una región rusa fronteriza con Moscú
Un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Tula, fronteriza con Moscú, se cobró la madrugada de este lunes la vida de tres civiles y dejó otros tres heridos. "Una zona residencial de Tula fue atacada por un dron anoche. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Tres personas más, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas", informó el gobernador regional, Dmitri Miliáyev en redes sociales. Miliáyev añadió que varias viviendas y locales sufrieron daños en cuatro aldeas de la región. Horas antes, las autoridades emitieron una alerta por peligro de misiles. Paralelamente, las autoridades de la región de Briansk comunicaron que las defensas antiaéreas derribaron 59 drones ucranianos en dicho territorio fronterizo con Ucrania. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó por su parte que interceptaron cuatro drones que se dirigían a atacar la capital rusa.
Cuatro muertos en un ataque masivo ruso contra Kiev
Al menos cuatro personas esta madrugada murieron en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador militar de la región capitalina, Timur Tkachenko. Cuando Tkachenko dio este balance se habían contabilizado 23 heridos, según dijo el propio gobernador. El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos. En el de Pechersk se incendió el texto de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.
Zelenski felicita a Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, por su 80 cumpleaños, en una conversación telefónica en la que abordaron "muchos temas clave" y de cómo lograr la paz y acordaron hablar más a fondo en el marco de la cumbre del G7 que comienza el lunes en la ciudad francesa de Évian. "Acabo de mantener una conversación estupenda con @POTUS. He felicitado al presidente Trump por su cumpleaños y hemos hablado con bastante detalle sobre muchos temas clave; la paz, sin duda, ha sido uno de ellos", escribió en un mensaje en X.
Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos
Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos, la tercera víctima mortal rusa de la jornada, según informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk.
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron de ala fija la localidad de Sagútyevo del distrito Tubchevski. A consecuencia del ataque murió una civil", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.
Añadió que otros dos hombres resultaron heridos y reciben la atención médica necesaria. Se trata de la tercera víctima civil de la jornada, tras una fallecida en la anexionada región ucraniana de Crimea y un muerto en la región rusa de Oriol.
Rumanía moviliza dos cazas tras un ataque ruso contra Ucrania cerca de la frontera rumana
Las autoridades rumanas movilizaron anoche dos cazas Eurofighter Typhoon italianos desplegados en el país en respuesta a un ataque ruso contra territorio ucraniano, aunque muy cerca de la región rumana de Tulcea.
El Ministerio de Defensa rumano ha informado de que los drones fueron detectados a unos 12 kilómetros al este de Valcove, por lo que se ordenó el despegue de los dos cazas destinados en la Base 57 Mihail Kogalniceanu.
Los caza despegaron a las 00.10 para vigilar la situación y regresaron a la base a las 01.44, una vez finalizada la alerta. "No se ha informado de ningún impacto de aeronaves en tierra", han resaltado las autoridades.
Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar petróleo de la 'flota fantasma' rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió este domingo medidas legales que permitan confiscar el petróleo que transportan los barcos de la 'flota fantasma' rusa con la que Moscú elude las sanciones a las exportaciones, al agradecer a Reino Unido la interceptación este domingo de un petrolero ruso cuando atravesaba el Canal der la Mancha.
"Europa necesita urgentemente adoptar medidas legislativas que permitan no sólo la detención de petroleros y restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del crudo que transportan. Sin duda, esto ayudará a acercar la paz", escribió en un mensaje en X.
Un civil muerto y nueve heridos en un ataque ucraniano contra territorio ruso
Un civil ha muerto y nueve más han resultado heridos durante la pasada noche en un nuevo ataque ucraniano con proyectiles, esta vez contra la región rusa de Oriol, según han informado las autoridades.
"Ha sido una noche turbulenta para la región de Oriol. Se han emitido tres alertas antiaéreas y nuestras defensas han destruido cuatro drones enemigos", ha explicado el gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, en redes sociales.
Uno de los drones ha impactado contra un edificio de viviendas de la ciudad de Oriol, a unos 150 kilómetros de la frontera con Ucrania. "Esta noche un ataque ucraniano con dron contra una edificio residencial causó víctimas. Lamentablemente, una persona murió y otras nueve reciben asistencia médica y psicológica", ha explicado en redes sociales.
Muere una civil rusa en la península de Crimea tras ataque de drones ucranianos
Una civil rusa murió hoy en la ciudad costera de Saki de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, tras un ataque de drones ucranianos, según informó el líder regional, Serguéi Axiónov. "Lamentablemente a consecuencia de un ataque de drones enemigos contra la ciudad de Saki esta noche murió una anciana", escribió en su cuenta de Telegram.
Axiónov señaló que se trata de "una pérdida irreparable y un gran dolor para la familia, los allegados y todos los que conocían a la fallecida" "Comparto el dolor con familiares y amigos. Las autoridades ofrecerán todo el apoyo y ayuda necesarias. Pido a todos mantener la calma, ser atentos y confiar solo en fuentes oficiales de información", concluyó.
Se trata de la segunda víctima mortal de los ataques ucranianos anunciada hoy por las autoridades rusas tras la muerte de un civil en la región rusa de Oriol, tras el impacto de un dron contra un edificio de viviendas.
Zelenski confirma ataques exitosos contra la infraestructura petrolera y química rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo dos ataques exitosos contra una instalación petrolera y una planta química en sendas regiones rusas limítrofes con la de Moscú.
En un mensaje en X, Zelenski precisó que combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron una instalación petrolera "importante para las reservas del Estado agresor" en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera ucraniana.
Además, fuerzas del ejército ucraniano alcanzaron la planta química de Azot, en la región rusa de Tula, "cuyas operaciones son fundamentales para la capacidad de producción de explosivos".
Por otra parte, el tráfico aéreo se vio restringido en seis aeropuertos rusos y en total, desde la tarde del sábado, 28 regiones de Rusia han estado bajo alerta de ataque aéreo, añadió.
Asimismo se registraron impactos contra la logística militar del ocupante en el territorio de Ucrania ocupado, indicó.
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