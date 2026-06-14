En Misuri
Al menos doce muertos en un accidente de avión en Estados Unidos
La aeronave acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló
EFE
Al menos doce personas fallecieron este domingo en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Misuri (Estados Unidos), según informó la Patrulla de Caminos del estado (MSHP, en inglés) en su perfil de X.
Los agentes del MSHP se encuentran en el lugar del accidente -cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la autopista Business Interstate 49- ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates. "En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido", escribió la patrulla.
El avión, que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló alrededor de las 11:30 hora local, según dijo Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, a NBC News.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) dijo estar recabando información y adelantó que posiblemente iniciara una investigación al respecto. Por ahora, las autoridades no han difundido más detalles sobre el accidente.
- Hallan muerto a un nadador de 62 años frente a la costa de Santa Cruz de Tenerife
- Amenaza con tirar bloques y pinchar con una jeringuilla a cuatro agentes en Tenerife
- Cambios de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por las obras del tranvía
- La heladería de Tenerife que lleva más de 30 años conquistando clientes con sus helados: elabora sus conos de manera artesanal
- El régimen interno del CD Tenerife: todo lo que prohíbe y la sanción que establece para el caso Maikel Mesa
- La PAU roza el 90% de aprobados en Santa Cruz de Tenerife: estos son los datos por islas
- Multa de 500 euros por este descuido con la documentación obligatoria del vehículo: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños
- Tenerife Music Festival: guía completa con los horarios de las actuaciones para no perderte a tu artista favorito