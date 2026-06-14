Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

La ceremonia fúnebre del ayatolá Alí Jamenei comenzará el 4 de julio en Teherán

El Gobierno iraní ha anunciado este sábado que el funeral por el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque israelí sobre Teherán, comenzará el próximo 4 de julio y proseguirá durante cinco días de conmemoraciones.

Según un comunicado publicado por la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Mártir de la Nación, los iraníes podrán asistir en persona durante el fin de semana del 4 y el 5 de julio en la Sala de Oración del Imán Jomeini en Teherán.

Al día siguiente, lunes 6, la capital iraní será escenario del paso de los restos mortales del ayatolá en una multitudinaria caminata de despedida. El martes comenzará una ceremonia fúnebre en la ciudad de Qom, donde permanecerá dos días hasta que el jueves ocurrirá la despedida final y el entierro del ayatolá en la ciudad santa de Mashhad, donde nació el 19 de abril de 1939.