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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania y anuncia una intensificación de los ataques

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón.

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón. / Europa Press/Contacto/Alexei Kon

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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