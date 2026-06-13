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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania y anuncia una intensificación de los ataques
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra terminal portuaria en Azov
Un civil ruso murió y tres resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, según denunció hoy el gobernador local, Veniamin Kondrátiev.
"Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.
Añadió que "según informaciones preliminares, otras tres personas resultaron heridas". Según Kondrátiev, en la extinción de las llamas trabajan 96 bomberos y más de 30 coches de bomberos. El canal ucraniano Exilenova+ señaló que el objetivo del ataque fue la terminal portuaria Tamanneftegaz, donde se desataron dos incendios.
Gabbard denuncia la existencia de biolaboratorios financiados y encubiertos por EEUU en Ucrania
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha denunciado este viernes que la administración Biden financió y ocultó de manera deliberada la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania, los cuales albergan "patógenos peligrosos y altamente contagiosos" y corren el riesgo de verse comprometidos a causa de la guerra.
A través de un comunicado oficial, Gabbard ha afirmado que personas influyentes encubrieron intencionadamente la ubicación, historia y financiamiento de estos centros, descalificando a quienes, en un primer momento, intentaron revelar la información.
"Hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos", ha remarcado.
Zelenski firma una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 que permite proteger y fomentar el uso de idiomas minoritarios que no tienen estatus oficial en un Estado europeo.
El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha defendido la medida, aprobada por la Cámara a principios de diciembre de 2025, y ha asegurado que, con ello, "Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que ha abusado durante años".
La UE acuerda abrir el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania
La Unión Europea (UE) acordó este viernes abrir el próximo lunes 15 el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) sobre las negociaciones con ambos países, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno de la UE.
Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las fuerzas rusas siguen avanzando "gradualmente" en territorio ucraniano y ha anunciado una "intensificación de los ataques" contra el país a medida que avanza la invasión del territorio, que empezó hace más de cuatro años.
"Las fuerzas rusas están logrando avances sistemáticos diarios y lograrán liberar todos los territorios", ha especificado, antes de afirmar que Moscú "responderá apropiadamente" ante las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus ataques contra regiones rusas situadas cerca de la frontera.
Condenas a la escalada rusa
Los embajadores de Alemania, Reino Unido y Francia en Rusia condenaron el jueves en su reunión con el viceministro ruso de Exteriores, Mijaíl Glazunin, la reciente escalada rusa en su guerra contra Ucrania y abogaron por conversaciones directas entre Moscú y Kiev. "Condenaron muy claramente la reciente escalada de Rusia en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, así como la intensificación de las campañas de desinformación que percibimos en este contexto", explicó hoy en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. "Durante las últimas 24 horas, como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Centro, la localidad de Priyut, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado en redes sociales.
Ucrania alcanza dos refinerías rusas
Ucrania alcanzó e incendió esta madrugada con sus ataques aéreos dos refinerías en la región rusa de Tatarstán, y una planta química que produce material sintético utilizado para hacer misiles en la de Samara, según informó el Estado Mayor ucraniano. Una de las dos refinerías atacada lleva por nombre TANEKO y tiene una capacidad de procesamiento anual de más de 16 millones de toneladas al año. La infraestructura produce, entre otros derivados del petróleo, gasóleo y combustible para aviones.
231 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 231 drones en 15 regiones del país, que celebra este viernes el Día de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa en su parte matutino. En particular, las autoridades de la región de Tatarstán denunciaron un ataque masivo contra el distrito Zakamski, donde tuvieron que ser hospitalizadas cuatro personas al ser alcanzado un edificio de viviendas.
Un muerto y 11 heridos en un ataque ucraniano a un autobús en Bélgorod
Una persona murió este jueves y otras 11 resultaron heridas en un ataque de un dron ucraniano contra un autobús de pasajeros en la región rusa de Bélgorod, informó la prensa local.
Según el portal Bel.ru, el suceso tuvo lugar en la aldea de Voznesenovka, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania.
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