Guerra en Oriente Medio
Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El ministro de Exteriores iraní asegura que el pacto para poner fin a la guerra "nunca ha estado tan cerca"
El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las próximas horas serán claves para ver si el pacto acaba materializándose.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca.
Al ambiente constructivo ha contribuido este viernes el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, quien en la red social X ha destacado que "el memorando de entendimiento (...) nunca ha estado tan cerca".
Suscríbete para seguir leyendo
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- Reyerta entre varias personas a plena luz del día en una avenida de Tenerife
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Nuevos aparcamientos en el centro de Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo expropia dos solares en la calle San Martín en los que habilitará estacionamientos provisionales
- Vuelve el derbi CD Tenerife-UD Las Palmas: el equipo amarillo se queda en Segunda División
- Cortes y desvíos de tráfico en Tenerife por la visita del papa León XIV: el Cabildo activa su dispositivo para organizar la jornada
- La Virgen de Candelaria recibirá al papa León XIV con los colores de la bandera de Canarias
- El restaurante de Tenerife donde siempre hay cola para comer: perfecto para disfrutar de pescado fresco y pulpo XXL