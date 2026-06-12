Estados Unidos
Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas
El sospechoso está "contenido" en un edificio, donde continúa un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo de táctico que respondió al tiroteo
EFE
Un hombre permanece atrincherado dentro de un edificio en Midland, Texas, después de abrir fuego y dejar al menos un muerto y 11 heridos, según informaron este viernes las autoridades.
El sospechoso está "contenido" en un edificio al sur de la ciudad, donde continúa un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo de táctico que respondió al tiroteo, según informó la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.
"Se trata de una situación en curso (...) los agentes están controlando la situación y se ha establecido un perímetro de seguridad", agregó.
La policía de Midland respondió hoy, sobre las ocho de la mañana, a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.
"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.
Al menos 11 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.
En lo que va de año, EEUU ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- Reyerta entre varias personas a plena luz del día en una avenida de Tenerife
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Nuevos aparcamientos en el centro de Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo expropia dos solares en la calle San Martín en los que habilitará estacionamientos provisionales
- Vuelve el derbi CD Tenerife-UD Las Palmas: el equipo amarillo se queda en Segunda División
- Cortes y desvíos de tráfico en Tenerife por la visita del papa León XIV: el Cabildo activa su dispositivo para organizar la jornada
- La Virgen de Candelaria recibirá al papa León XIV con los colores de la bandera de Canarias
- El restaurante de Tenerife donde siempre hay cola para comer: perfecto para disfrutar de pescado fresco y pulpo XXL