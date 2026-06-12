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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU

El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo

Trabajadores recogen escombros de un edificio destruido por las bombas en Líbano.

Trabajadores recogen escombros de un edificio destruido por las bombas en Líbano. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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