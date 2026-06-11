Rutte insiste en que EEUU defendería a aliados ante ataques a un mes de la cumbre de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó claro este jueves que Estados Unidos mantiene su compromiso con la Alianza y que acudiría a defender a cualquier país aliado que se viera atacado, cuando queda apenas un mes para la cumbre de líderes de la organización en Ankara, el 7 y 8 de julio.

"Está muy claro, y la respuesta es sí. Estados Unidos mantiene su pleno compromiso con la OTAN", zanjó Rutte durante una rueda de prensa junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en respuesta a si creía que Washington saldría a defender a cualquier aliado bajo ataque.

Rutte incluso señaló que ven "ese compromiso cada día en toda la Alianza", en concreto a través de "acciones" como el despliegue de tropas estadounidenses en Europa, el "liderazgo" de Estados Unidos dentro de la OTAN y las contribuciones de ese país a la defensa colectiva.

"El compromiso siempre se mide por las acciones (...). Estados Unidos sigue demostrando cada día, en la práctica, su compromiso con la OTAN", apuntó, y recordó que hay 80.000 de sus soldados en territorio europeo y Europa cuenta con su paraguas nuclear como "garante último de libertad".

Preguntado por encuestas recientes que muestran escasa confianza entre los europeos sobre que EE. UU. los ayude en caso de ataque, tal y como propugna el principio de defensa colectiva de la Alianza, Rutte insistió en que "los hechos son que Estados Unidos está aquí".

El ex primer ministro neerlandés puso de relieve igualmente que "la defensa del territorio continental de Estados Unidos comienza en Europa", y "especialmente en Noruega", y puso como ejemplo que los submarinos nucleares cercanos a esa frontera "no están ahí para atacar a Noruega, sino para atacar el territorio continental de Estados Unidos".

Así, destacó "el hecho de que estemos juntos en la OTAN, con Estados Unidos velando por la seguridad de Europa y Europa velando por la seguridad de Estados Unidos, en una colaboración transatlántica conjunta, garantizando la seguridad de mil millones de personas".

Por otra parte, sobre la dimisión hoy por sorpresa del ministro británico de Defensa, John Healey, al considerar que "no tenía otra opción" por desacuerdos sobre el Plan de Inversión de Defensa de su país, y preguntado por si creía que esto manifiesta "que no es fácil aumentar el gasto en defensa", Rutte enfatizó que "los países están dando un paso al frente".

"Lo que estamos viendo en toda la Alianza es que los países están aumentando sus inversiones en defensa, y, por supuesto, no es fácil, porque al final siempre hay que hacer concesiones con respecto a otros gastos, que también son importantes", consideró

En ese contexto, afirmó que "la tarea fundamental de todo gobierno es, en última instancia, mantener la seguridad del país y garantizar una economía fuerte", lo cual constituye "los dos pilares de nuestra disuasión y defensa".

El próximo jueves, los ministros aliados de Defensa abordarán esa y otras cuestiones en la reunión que mantendrán en Bruselas para prepara la cumbre de la Alianza en la capital turca.

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En esa cita, examinarán los avances en el aumento de la inversión en capacidades de defensa y disuasión, el refuerzo de la producción industrial de defensa y el apoyo a Ucrania repartido de forma más equitativa entre todos los aliados.