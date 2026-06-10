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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski propone en una carta abierta a Vladímir Putin un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia lanza nuevos ataques masivos
Rusia atacó durante la madrugada con decenas de drones las urbes ucranianas de Odesa y Járkov, según informaron en sus respectivos canales de Telegram los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital. El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el ataque ruso contra la zona provocó daños en al menos dos edificios residenciales e hirió a una mujer.
Un "acuerdo de drones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció hoy en Estonia a los países bálticos firmar un acuerdo sobre drones que les de acceso a toda la tecnología y experiencia de Ucrania en este ámbito, ante el riesgo de que drones rusos o ucranianos usados en la guerra sigan entrando en el espacio aéreo de estos países de la UE. “Sabemos lo que está haciendo Rusia. Quieren que se deterioren las relaciones dentro de la UE”, dijo Zelenski en referencia a los incidentes de las últimas semanas en que drones ucranianos que se dirigían a zonas del noroeste de Rusia fueron desviados por ésta -según Kiev- con interferencias electrónicas y entraron en el espacio aéreo de Estonia y otros países fronterizos.
Ataque con drones en Crimea
Ucrania atacó con drones el puente de Chongar, que une la anexionada región de Jersón con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito, según informó el gobernador local, Vladímir Saldo. "En Chongar fue dañado nuevamente el puente tras el ataque nocturno de drones ucranianos. El tránsito por el puente fue cerrado de nuevo. En el lugar trabajan los servicios especializados", escribió el gobernador de Jersón en Telegram.
Tres muertos en Járkov
Tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Chugúyiv de la región ucraniana de Járkov llevado a cabo por las fuerzas rusas en las primeras horas de esta madrugada, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram. “En el municipio de Chugúyiv a consecuencia de ataques con misiles se incendiaron varios garajes, automóviles y vegetación en un campo abierto; hay daños en viviendas y en otros edificios”, dice también el Servicio de Emergencias en su nota.
La guerra en Ucrania entra en su fase más letal y amenaza con escalada regional, según la ONU
La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, denunció este lunes que la guerra en Ucrania entró en su fase "más mortífera" y alertó de la amenaza de que se produzca una escalada regional. "La guerra en Ucrania es hoy más mortífera que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Kiev con el respaldo de los países europeos del órgano. La subsecretaria general lamentó que cada año se han registrado "más víctimas civiles que el anterior" y apuntó que "no hay señales de que la situación vaya a mejorar". DiCarlo aseguró que en los últimos meses se han visto "algunos de los mayores ataques aéreos de la guerra", entre ellos el bombardeo registrado el pasado 1 de junio, después de la última sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en suelo ucraniano.Los últimos ataques dejaron al menos 23 muertos en ciudades como Kiev y Dnipró y obligaron a miles de vecinos a refugiarse en el metro. La última sesión del órgano fue convocada tras la denuncia de Rumanía por un incidente en su país con un dron ruso que dejó dos heridos en su país. Esta era la primera vez que un dron ruso violaba el espacio aéreo rumano.
Ucrania recuperó en mayo 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió, según su Ejército
Ucrania recuperó el mes pasado casi 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió en la guerra contra Rusia, según dijo en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Facebook el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, confirmando así el cambio de dinámica en el frente apuntado antes por fuentes no oficiales Es la primera vez desde finales de 2023 que el balance de territorio ganado en el campo de batalla es desfavorable a Rusia. El general ucraniano dijo asimismo que sus tropas han recuperado desde que empezó 2026 unos 600 kilómetros de territorio que estaba en manos del Ejército ruso, aunque no especificó qué superficie ha perdido Ucrania en ese mismo periodo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró el pasado 22 de mayo en 590 los kilómetros cuadrados liberados por Ucrania este año. El canal militar de Telegram ucraniano DeepState publicó el pasado 2 de junio un cálculo que mostraba que los rusos habían ganado únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales en mayo. DeepState dijo además que el balance de kilómetros cuadrados conquistados podía llegar a ser favorable para Ucrania una vez se incluyeran en los cálculos los últimos avances en el frente de Ucrania.
La UE debate cómo invertir la ayuda militar a Ucrania y prepara más sanciones contra Rusia
La Unión Europea (UE) ha empezado a debatir cómo invertir los 6.600 millones de euros de ayuda militar para Ucrania que el anterior gobierno húngaro bloqueaba, mientras prepara una nueva ronda de sanciones contra Rusia centrada en su industria de guerra. Los ministros de Defensa de la UE celebraron este lunes una reunión informal en Nicosia en la que, pese a no poder tomar decisiones oficiales, intercambiaron posturas sobre los próximos pasos en su apoyo a Ucrania, además de debatir cómo contribuir a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz o sobre la futura estrategia de seguridad comunitaria.
Letonia propone pedir ayuda a Ucrania para derribar drones rusos
El nuevo primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha declarado este lunes, pocas horas después de que aviones de la OTAN derribaran un dron desviado sobre el este del país báltico, que las soluciones ucranianas para combatir drones son una mejor forma de afrontar estos incidentes que derribarlos con costosos misiles lanzados desde modernos cazas. Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en la capital estonia, Tallinn, Kulbergs explicó que ambos mandatarios habían hablado sobre el incidente ocurrido este lunes en Letonia, cuando un caza francés Rafale derribó en el marco de la Policía Aérea del Báltico en el espacio aéreo letón un dron extranjero desviado por la guerra electromagnética rusa.
Rusia afirma que la oferta de Zelenski a Putin para reunirse muestra que Ucrania no quiere negociar
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado este lunes que la carta abierta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su par ruso, Vladimir Putin, "como una señal de que no son necesarias las negociaciones.
Lavrov ha sido el último de los altos funcionarios de Moscú en reaccionar a esta misiva, en la que Zelenski llama cobarde entre líneas a Putin por, a su juicio, el "miedo" que le suscita sentarse a negociar. "Probablemente, esa no es la forma cómo actúan las personas educadas", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa.
Así, ha afeado que una misiva que iba dirigida supuestamente a Putin haya sido enviada, "por alguna razón, a todo el mundo". "El presidente interpretó la carta como una señal de que no son necesarias las negociaciones en Ucrania", ha apuntado en una rueda de prensa conjunta con su par de Bengladesh, Khalilur Rahman.
Rusia acusa a EEUU de "carecer de interés" para cumplir lo acordado en los contactos de Alaska sobre Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado este lunes al Gobierno de Estados Unidos de "carecer de interés" suficiente para cumplir con lo pactado en los contactos que tuvieron lugar en Alaska a mediados de 2025 sobre la invasión de Ucrania.
Lavrov, que ha afirmado que Moscú está dispuesta a mantener negociaciones "honestas" con Ucrania sin lugar a "engaños", ha lamentado sin embargo que "casi un año después de la cumbre de Anchorage (Alaska), el presidente ruso (Vladimir Putin) ha demostrado un espíritu de compromiso y ha aceptado propuestas específicas" planteadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Sinceramente, espero que la experiencia de los anteriores errores, registrados cuando Occidente se negó a poner en marcha los acuerdos que había apoyado previamente, no se repita en lo referente al acuerdo de Alaska", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.
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