Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU ataca Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

La UE pide a Israel retirarse de territorio de Líbano tras los bombardeos contra Tiro

La Unión Europea ha reclamado este martes a Israel que retire sus tropas de territorio libanés y respete plenamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Líbano, después de la nueva oleada de bombardeos contra la ciudad de Tiro, que han dejado al menos nueve muertos tras una orden de evacuación emitida por el Ejército israelí.

"La posición de la Unión Europea es muy clara. El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Líbano e Israel representa una nueva oportunidad para poner fin al conflicto, y confiamos en que Israel participe en él", ha señalado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

En rueda de prensa, el portavoz comunitario ha instado a todas las partes a "respetar plenamente los términos del acuerdo" y a que "cesen inmediatamente todas las acciones militares", en un momento marcado por la escalada de los ataques sobre el terreno.