Copa mundial de fútbol
Estados Unidos veta la entrada al primer árbitro de Somalia que iba a participar en la fase final del Mundial
Omar Artan, nombrado mejor árbitro africano de 2025, ve truncada su histórica participación en el Mundial por una decisión de inmigración
El Periódico
Estados Unidos ha vetado la entrada al país de Omar Artan, el primer árbitro de Somalia que iba a arbitrar en la fase final del Mundial. La denegación por parte de las autoridades fronterizas han llevado a la exclusión de su histórica participación en el campeonato.
Artan, nombrado árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), trató de entrar a EEUU este lunes a través del aeropuerto de Miami. Sin embargo, los funcionarios de inmigración le impidieron el acceso y lo repatriaron a Turquía, donde se encuentra actualmente, según informa la BBC.
Las autoridades no han dado explicaciones sobre la expulsión de Artan. Fuentes del Gobierno somalí han explicado al canal británico que Artan había viajado con documentos válidos, un pasaporte diplomático expedido específicamente para facilitar su viaje a EEUU. Aun así, la administración que preside Donald Trump, que incluye a Somalia en su lista de países prohibidos, ha defendido la medida.
La FIFA ha confirmado la exclusión del árbitro. "Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", reza un comunicado. "La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento".
Artan ha respondido a la denegación de su participación en el Mundial con optimismo. "Me gustaría dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", ha afirmado en declaraciones a la agencia Reuters. "Quiero dar las gracias a la familia del fútbol por sus mensajes y desear a mis colegas mucho éxito durante el Mundial; espero volver a unirme a ellos en futuras competiciones".
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