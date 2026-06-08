Seísmo
Registrado en Filipinas un terremoto de magnitud 7.8 que provoca alertas de tsunami
Se ha llamado a la evacuación inmediata a los habitantes de las zonas costeras de las provincias filipinas de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato
EP
Un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter ha sacudido este lunes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando una alerta de tsunami en ese archipiélago, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Concretamente, el sismo ha sido registrado a unos 24 kilómetros de la isla de Burias, a una profundidad de unos 55,2 kilómetros, ha precisado el USGS que, poco después ha informado de un nuevo temblor de magnitud 6.4 a 16 kilómetros de Baligoán, próximo a la misma zona.
Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que también ha confirmado el temblor, ha activado la alerta de tsunami con olas que podrían "superar en más de un metro la marea normal", pudiendo ser ello mayor en bahías cerradas y estrechos.
Asimismo, se ha llamado a la evacuación inmediata a los habitantes de las zonas costeras de las provincias filipinas de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: el Supremo obliga al SEPE a cambiar el criterio sobre los pensionistas que pueden cobrar la ayuda
- Primera reacción del CD Tenerife al caso Maikel Mesa
- Un empresario de Tenerife sufre dos incendios en un piso y una terraza en apenas seis días
- El Estatuto de los Trabajadores y los asesores laborales coinciden: si te escriben del trabajo mientras comes, ese tiempo puede contar como jornada laboral y te lo tienen que devolver
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Delegación de Gobierno y Ayuntamiento llevan el pulso hasta el último minuto por el Tenerife Music Festival
- Tensión en Igueste de Candelaria: un camino de paso cerrado genera discrepancias entre vecinos
- Finalizada la restauración del retablo de Nuestra Señora de los Remedios, en la Iglesia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife