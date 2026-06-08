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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza varios proyectiles sobre territorio de Israel
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles, en una aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos
Varias explosiones han sido registradas en Teherán, capital de Irán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente, después de que el Ejército israelí anunciara en la madrugada de este lunes ataques contra la República Islámica.
El sonido de las detonaciones en esas urbes que ya han sido objeto de ataques previos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha sido confirmado por la agencia de noticias iraní Fars, sin que por el momento se hayan dado a conocer más detalles.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro del país asiático.
Irán lanza varios proyectiles sobre territorio de Israel
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa.
Medios iraníes han informado de que "unos cuatro" proyectiles han sido lanzados sobre territorio israelí, concretamente sobre la zona norte del país, según las alertas emitidas por las autoridades israelíes. "Las FDI -Fuerzas de Defensa de Israel- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército en un comunicado.
Irán dice que ataques en Líbano convierten a Israel y las bases de EEUU en objetivos legítimos para Teherán
El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que el bloqueo naval de Estados Unidos y los ataques de Israel en Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos. "El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos", dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria. Qalibaf consideró que Estados Unidos e Israel "solo entienden el lenguaje de la fuerza" tras los ataques de hoy sobre Beirut y aseguró que "la mano de nuestras fuerzas armadas está, como siempre, abierta".
Hamás celebra como "heroico" el ataque en el centro de Israel con un muerto y 5 heridos
El grupo islamista Hamás celebró como una "operación heroica" el ataque perpetrado este jueves en varios puntos del centro de Israel por un hombre procedente de Tayibe (de población mayoritariamente palestina), en el que un hombre ha muerto y varios han resultado heridos por disparos.
"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) elogia la heroica operación en el asentamiento de Cojav Yair, al norte de Qalqilia", recoge un comunicado de la organización.
Hamás denunció la escalada de políticas israelíes "en la construcción de asentamientos, la confiscación de tierras, los asesinatos, las detenciones, el desplazamiento forzoso y el terrorismo de los colonos (en Cisjordania)", y afirmó que estas mismas avivan "los campos de batalla".
Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante este domingo
Cuatro palestinos han muerto este domingo en distintas acciones militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar de la teórica vigencia de un alto el fuego pactado entre las partes.
Un pescador, Mohamed Musa Abú Yiab, ha muerto en un ataque israelí cuando faenaba en el mar, cerca de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas citadas por el diario 'Filastín'. Fuerzas israelíes han disparado contra embarcaciones de pesca y han detenido a otros dos pescadores.
Otros dos palestinos han muerto tras un bombardeo israelí perpetrado el sábado en el barrio de Al Zeitun del sureste de la Franja de Gaza y sus cuerpos han llegado al Hospital Al Shifa.
Un muerto y cuatro heridos en ataque múltiple con arma de fuego en varios puntos de Israel
Una persona murió y cuatro más resultaron heridas, dos en estado grave y tres en estado moderado, en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado en al menos tres puntos del centro de Israel, que comenzó en una gasolinera de Cojav Yair y uno de cuyos presuntos autores fue abatido.
En un comunicado, la Estrella de David Roja (MDA) informó de que a las 10.34 hora local (07.34 GMT) se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de dicha gasolinera, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada.
Posteriormente, el servicio de emergencias United Hatzalah detalló que uno de los heridos en la gasolinera murió en el ataque por heridas de bala, extremo que confirmó el MDA.
Israel confirma haber matado "por error" a dos oficiales y un soldado del Ejército libanés
El Ejército israelí confirmó este sábado un ataque mortal de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban "dos oficiales y un soldado" del Ejército libanés que, afirma, estaba dirigido "contra Hizbulá". Según un comunicado castrense, el vehículo fue detectado moviéndose "de forma sospechosa" en las inmediaciones de la localidad de Tebnit, dentro de lo que los militares describen como una "zona de combate activa" previamente evacuada y donde, según su versión, existían indicios de actividad del grupo chií Hizbulá. El Ejército israelí afirmó que el ataque se produjo tras la identificación del vehículo y ante la "amenaza concreta" de fuego contra sus tropas desplegadas en la zona, añadiendo que la operación iba dirigida "contra Hizbulá y no contra el Ejército libanés".
Países del Golfo consideran amenaza directa los últimos ataques iraníes a Baréin y Kuwait
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó este sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait y los consideró "una amenaza directa" a la región. La alianza, formada por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán, reiteró en un comunicado "que estos actos iraníes representan una escalada peligrosa e irresponsable, una flagrante violación de todas las leyes, y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región". Al Badaiwi aseguró que los "continuos actos terroristas del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles en el reino de Baréin y el Estado de Kuwait demuestran su deseo de desestabilizar la región y socavar los esfuerzos de paz".
Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington.
"Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo", afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.
Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes.
El Ejército de Israel mata a tiros a un bebé de siete meses y hiere a sus padres cerca de Hebrón
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha denunciado este viernes la muerte de un bebé de siete meses por disparos de las fuerzas israelíes, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.
El Ministerio ha identificado al bebé como Sam Fahd Abú Haikal, quien ha fallecido tras sucumbir a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes contra el automóvil en el que viajaba con sus progenitores, que sufrieron heridas moderadas, en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón.
De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue trasladada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real, hiriendo al padre en la mano y a la madre con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé, en su trayecto desde Belén a Hebrón.
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