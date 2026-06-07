Bandas
Capturan en México a Orlando Ramírez, "el Misterio", presunto líder de la Mara Salvatrucha
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado
AFP
Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a un individuo señalado como presunto líder de la pandilla de origen salvadoreño Mara Salvatrucha (MS-13), informó la fiscalía del sureño estado de Chiapas.
Se trata de Orlando Ramírez, alias "El Misterio", cuya captura tuvo lugar en la ciudad de Tapachula, muy cerca de la frontera con Guatemala, según confiaron a la AFP fuentes de seguridad estatales.
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado, detalló la fiscalía en un comunicado.
El individuo cuenta con órdenes de captura y antecedentes por "homicidio agravado, violación de menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación", según información del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, citada en el boletín.
También se le acusa de tenencia ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión, agregó la dependencia.
Ramírez, de nacionalidad salvadoreña, fue puesto a disposición de autoridades migratorias mexicanas que determinarán su situación legal.
Un total de 486 miembros de la MS-13 son juzgados actualmente en El Salvador acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
En marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró una "guerra" contra las pandillas e impuso un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos.
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