Un ataque masivo de drones obliga a confinar a los habitantes de San Petersburgo

Por primera vez desde que comenzó la guerra de invasión de Ucrania, las autoridades de San Petersburgo han ordenado este sábado a los habitantes de la ciudad permanecer en sus casas, sin posibilidad de salida a la calle.

La ciudad, antigua capital de la rusia zarista y segunda en tamaño de la actual Federación Rusa con 5,4 millones de habitantes, ha sufrido su tercer ataque importante de drones en el último mes, acreditando las fuerzas ucranianas su capacidad de proyectar a gran distancia sus robots de bombardeo. San Petersburgo se encuentra a 1.056 kilómetros de Kiev.

"Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle", escribió Alexandr Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram.

Sucesión de bombardeos

Ucrania ya lanzó un ataque masivo contra la urbe el miércoles, coincidiendo con el comienzo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, presidido por el líder ruso, Vladímir Putin y con 130 invitados de diversos países. El arranque de ese foro se vio orlado por densas columnas de humo provocadas por los destrozos de los drones ucranianos en instalaciones industriales y de energía de la periferia.

Las autoridades rusas han informado en la mañana de este sábado de que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 376 drones ucranianos en 14 regiones rusas,

Un conductor murió en la región de Tver, a poco más de 200 kilómetros de Moscú, cuando el fragmento de un dron alcanzó su automóvil, según las autoridades locales. Los ataques golpearon tanto la región de Leningrado, bañada por el mar Báltico, como las fronterizas Briansk, donde fueron abatidos 133 aparatos no tripulados; Bélgorod y Kursk. También fueron atacadas la región de Moscú, la anexionada península de Crimea y la región separatista georgiana de Abjasia, donde Moscú cuenta con una base militar. Y en la región sureña de Krasnodar, una de las más castigadas en las últimas semanas, uno de los fragmentos de un dron causó un incendio en una refinería.

Los ataques en profundidad de Ucrania -su presidente, Volodimir Zelenski, los llama "sanciones de largo alcance"- se están generalizando no solo al área de retaguardia y aprovisionamiento de la invasión en el Donbás o las vías de comunicación entre Crimea y las zonas invadidas más al norte. Bases navales y aéreas y terminales petroleras a más de 1.000 kilómetros del frente se están convirtiendo en objetivo estratégico, sin que hasta el momento las defensas antiaéreas rusas consigan parar la totalidad de los impactos, que las anulan por saturación.

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Las regiones de Moscú, Vladimir, Kirov y Samara han sido las últimas en registrar también estos bombardeos, buscando mayoritariamente instalaciones de distribución de crudo. El ministerio de Defensa de Ucrania explica los ataques en su estrategia de "privar al enemigo de su capacidad económica para continuar su agresión". Dieciocho refinerías han sido golpeadas el último mes con drones, según la misma fuente.