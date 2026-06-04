Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos

La visita no podía ser más simbólica. A cinco meses de la operación militar que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro, un Boeing C-32A aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y de su interior descendió nada menos que el general Dan Caine, la principal autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Caine llegó procedente de la Base Aérea de Andrews, en Maryland, y de inmediato suscitó expectativa. La presencia del militar norteamericano de alto rango coincide además con un hecho que tampoco pasó inadvertido: la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez no se encontraba en Venezuela para recibir a Caine en la que no será seguramente su única visita al país sudamericano. Rodríguez fue a la India en visita oficial. Según el comunicado oficial de la embajada de EEUU en Caraca, el general ha participado de discusiones bilaterales con líderes del Gobierno provisional e hizo acto de presencia en la Unidad de Seguridad de Marines en la sede diplomática.

En febrero pasado, cuando todavía era muy inestable la situación en Venezuela, había estado en Caracas el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Francis Donovan. Semanas atrás, dos helicópteros norteamericanos sobrevolaron la capital en el marco de un simulacro que trajo a los habitantes de la capital recuerdos de la pesadilla del 3 de enero.

Fuentes de la embajada norteamericana citadas por el portal Efecto Cocuyo consignaron que las reuniones que tuvo Caine buscaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad "y apoyar los esfuerzos de estabilización del país".

Un nuevo organismo electoral

En este contexto tuvo lugar una manifestación frente a la embajada norteamericana. No fue para protestar por la presencia de Caine. "Elecciones ya", le pidieron a EEUU. Mientras el general conversaba con sus anfitriones, el secretario de Estado, Marco Rubio, también aprovecho los cinco meses de distancia que separan a este presente de aquella operación especial para recordar que Venezuela necesita un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la condición previa imprescindible antes de delinear una hoja de ruta que lleve a comicios sin restricciones. "Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses, ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral", dijo durante una audiencia ante la Cámara de Representantes. "Claramente, necesitamos una nueva comisión electoral", dijo y recordó que la prioridad de la administración de Donald Trump no se ha modificado: "elecciones multipartidistas, libres y justas".

Rubio repitió el mismo plan expuesto ante el Senado. "Parte de la fase de recuperación de Venezuela pasa por crear las condiciones para una prensa libre e independiente". A su criterio, algo se ha avanzado en esa dirección.

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Los partidos de la oposición, añadió el responsable de la diplomacia de EEUU, "tienen que organizarse y movilizarse, porque no se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo". La semana pasada, la líder del antimadurismo, María Corina Machado, y los partidos organizados en la Plataforma de Unidad Democrático (PUD) pidieron a la "presidenta encargada" un diálogo "serio" que conduzca a un "acuerdo nacional" y siente las condiciones de la transición democrática. Rodríguez aún no ha respondido.