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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres muertos y siete heridos en un ataque del Ejército de Ucrania en Crimea
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Mueren al menos tres civiles y otros siete resultan heridos en un ataque ucraniano sobre Crimea
Al menos tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas en un ataque ucraniano perpetrado en la madrugada de este jueves contra la ciudad de Simferopol, en la península de Crimea, según el balance preliminar dado a conocer por las autoridades rusas. "Como resultado de un ataque enemigo contra edificios no residenciales en Simferopol, según datos preliminares, tres personas han perdido la vida y otras siete han resultado heridas", según ha informado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en Telegram. Tras señalar que los servicios de emergencia permanecen trabajando en el lugar de los hechos, el jerarca crimeo ha trasladado su "más sincero y profundo" pésame a los familiares y amigos de las víctimas, deseando, a su vez, la "pronta recuperación" de todos los heridos.
La Cámara baja de EEUU avanza en sanciones a Rusia y en un nuevo paquete de ayuda a Ucrania
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el avance de un proyecto de ley que endurece las sanciones contra Rusia y contempla un nuevo paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania. La iniciativa salió adelante pese a la oposición de la cúpula republicana, con 218 votos a favor y 204 en contra. El proyecto de ley, que había permanecido bloqueado durante meses por la dirección del Partido Republicano, busca aumentar la presión sobre el sector energético ruso, especialmente el petróleo y el gas, que son la principal fuente de ingresos del Kremlin.
Hungría desbloquea la vía de Ucrania a la UE tras un acuerdo sobre la minoría magiar
El flamante primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles que cerró con la vecina Ucrania un acuerdo sobre una ampliación de los derechos de la minoría magiar en ese país, lo que allana el camino para un visto bueno de Budapest a iniciar negociaciones de adhesión a la UE con Kiev.
En un video colgado en Facebook, el conservador habló de una "gran noticia" y destacó que su equipo de negociadores logró lo que el anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, no consiguió en 10 años.
"Hemos alcanzado un acuerdo integral con Ucrania sobre la ampliación de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara de unas 100.00 personas que vive allí", aseguró Magyar, ganador de las elecciones del pasado 12 de abril.
La UE avanza para abrir el primer bloque de negociaciones para la adhesión de Ucrania
La Unión Europea inició este miércoles los preparativos para abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania, tras levantarse el veto de Hungría, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
Rutte asegura que siguen llegando a Ucrania antimisiles "cada día y cada semana"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que los interceptores de misiles siguen llegando a Ucrania "cada día y cada semana", y ha defendido que Estados Unidos "hace todo lo que puede" para mantener el suministro de sistemas Patriot a Kiev pese al aumento de la demanda generada por la guerra en Oriente Próximo.
Así lo ha asegurado una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras haber acudido por sorpresa a la capital del país junto a los embajadores de los 32 Estados miembro de la organización, un día después de una oleada de ataques rusos contra Ucrania con 70 misiles y 650 drones que han dejado al menos 23 muertos y más de cien heridos.
"El flujo (de antimisiles) continúa desde Estados Unidos hacia Ucrania, cada día, cada semana, con estos interceptores cruciales para garantizar que los ataques rusos contra infraestructuras civiles y civiles inocentes en este país puedan ser neutralizados en muchos casos", ha detallado el jefe de la OTAN, al ser preguntado si podía estar en riesgo la entrega de sistemas Patriot a Kiev por la guerra en Irán.
Zelenski anuncia que Ucrania enviará expertos antidrones a Rumanía y los países bálticos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles en una rueda de prensa conjunta en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que Ucrania enviará a grupos de expertos en defensa aérea antidrones a Rumanía y a los países bálticos para ayudarles a proteger su territorio de incursiones de aparatos no tripulados utilizados en la guerra ruso-ucraniana.
"Se están preparando y hay fechas para que nuestros expertos vayan allí y compartan su experiencia, como ya hemos hecho en Oriente Medio", dijo en referencia a los militares ucranianos que Ucrania envió a Arabia Saudí y otros países del Golfo para asistir a sus Ejércitos en el derribo de drones iraníes.
Un dron ruso que había entrado en el espacio aéreo ucraniano cayó el pasado 29 de mayo en un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este de Rumanía. Dos personas resultaron heridas y decenas de residentes debieron ser evacuados por el incidente.
Drones ucranianos alcanzan una corbeta portamisiles en un puerto ruso del mar Báltico
Drones ucranianos alcanzaron esta madrugada una corbeta portamisiles rusa en el puerto ruso del mar Báltico de Kronstadt, según informó en sus redes sociales el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, más conocido por su nombre de guerra, 'Magiar', por su origen húngaro. La corbeta en cuestión lleva por nombre Boiki y había llegado al puerto de Kronstadt en febrero para ser reparada después de participar en las operaciones militares contra Ucrania, explicó 'Magiar', que destacó el largo historial de misiones cerca de las costas de la OTAN de este barco de la flota rusa del Báltico.
Rutte visita Kiev un día después de uno de los más ataques rusos más graves desde el inicio de la guerra
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles en tren a Kiev, en una nueva visita a Ucrania del jefe de la Alianza que tiene lugar un día después de que Rusia lanzara uno de sus ataques más masivos de toda la guerra contra Kiev y otras ciudades de Ucrania. En un mensaje en X, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, informó de la llegada de Rutte a Kiev "para conversaciones con el presidente" ucraniano, Volodímir Zelenski, y para "importantes reuniones". "Agradecemos profundamente la unidad y la fortaleza de la OTAN en su apoyo a Ucrania, mientras defendemos juntos la seguridad transatlántica", añadió.
Siete muertos tras el ataque de un dron ucraniano en la región anexionada de Donetsk, según las autoridades prorrusas
Al menos siete civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, denunció hoy el líder prorruso de la región, Denís Pushilin. "Los fascistas ucranianos perpetraron esta madrugada otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol en Yenákievo. Según datos preliminares, siete civiles perdieron la vida y otras once personas recibieron heridas de diversa gravedad", escribió en Telegram. Pushilin indicó que todos los heridos reciben la atención médica necesaria y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.
Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo
Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron hoy el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso.
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