Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego

Al menos nueve muertos y 15 heridos en bombardeos israelíes en la ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Al menos nueve personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en bombardeos del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Hasta cuatro bombardeos israelíes habrían alcanzado edificios residenciales de zonas del sur y el oeste de la ciudad de Gaza, según ha informado el diario 'Filastín' --vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica--, que ha confirmado el balance de víctimas citando fuentes hospitalarias.