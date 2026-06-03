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Trump firma una orden para impedir que los inmigrantes indocumentados abran una cuenta bancaria en EEUU

"Los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses", argumenta el presidente en su red social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press / Conta

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Redacción

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la firma de una "nueva y contundente" orden ejecutiva en aras de poner fin al "fraude" y "revertir la inmigración ilegal masiva", por medio de la cual pretende impedir el acceso de personas migrantes indocumentadas a los sistemas financieros del país norteamericano como, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o tener una tarjeta de crédito.

"He firmado una nueva y contundente orden ejecutiva, que será dirigida por el Departamento del Tesoro, para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

En dicha publicación, el inquilino de la Casa Blanca ha defendido que "los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses", por lo que ha justificado la nueva medida signada como "parte del esfuerzo histórico" de su Administración para "acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva".

"Almacenar prestaciones sociales"

Según ha manifestado el magnate republicano, el acceso a los sistemas financieros nacionales "debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar" en el país y "se dedican al comercio legal y legítimo". "Las cuentas bancarias que se utilicen para facilitar la inmigración ilegal, o para almacenar las prestaciones sociales recibidas por los extranjeros ilegales, serán cerradas, y los fondos acabarán siendo embargados y confiscados para que puedan ser devueltos a los contribuyentes", ha agregado.

A juicio de Trump, "no es ridículo" sino "profundamente peligroso" el hecho de que "cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado azul (demócratas) o un documento fronterizo de (el expresidente Joe) Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de Estados Unidos".

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Con esta orden ejecutiva, ha celebrado el presidente norteamericano, también aspira su Administración a "impedir que miles de millones salgan del país a través de todo tipo de actividades delictivas", al tiempo que se "revierte la invasión fronteriza de Biden".

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