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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

El presidente de Estados Unidos le dijo a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica que está "jodidamente loco" por la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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